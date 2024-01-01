Лучани завтра прощатимуться з Героєм Антоном Оконем

Лучани завтра прощатимуться з Героєм Антоном Оконем
У Луцькій громаді завтра, 6 червня, краяни прощатимуться з полеглим військовослужбовцем Антоном Оконем.

Про це у фейсбуці повідомляє Луцька міськрада.

У четвер, 6 червня, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування лучанина Оконя Антона Вікторовича-Амеріковича (14.09.1983 року народження), який був призваний на військову службу та загинув 30 травня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Іванівське Донецької області.

Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

«Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у муніципалітеті.


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Теги: загиблі, війна
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