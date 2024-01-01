Лучани завтра прощатимуться з Героєм Антоном Оконем

У Луцькій громаді завтра, 6 червня, краяни прощатимуться зПро це у фейсбуці повідомляє Луцька міськрада.У четвер, 6 червня, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування лучанина Оконя Антона Вікторовича-Амеріковича (14.09.1983 року народження), який був призваний на військову службу та загинув 30 травня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Іванівське Донецької області.Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.«Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у муніципалітеті.