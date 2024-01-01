Лучани завтра прощатимуться з Героєм Антоном Оконем
Сьогодні, 13:05
У Луцькій громаді завтра, 6 червня, краяни прощатимуться з полеглим військовослужбовцем Антоном Оконем.
Про це у фейсбуці повідомляє Луцька міськрада.
У четвер, 6 червня, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування лучанина Оконя Антона Вікторовича-Амеріковича (14.09.1983 року народження), який був призваний на військову службу та загинув 30 травня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Іванівське Донецької області.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у муніципалітеті.
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Про це у фейсбуці повідомляє Луцька міськрада.
У четвер, 6 червня, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування лучанина Оконя Антона Вікторовича-Амеріковича (14.09.1983 року народження), який був призваний на військову службу та загинув 30 травня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Іванівське Донецької області.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у муніципалітеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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