Луганський правоохоронець став дезертиром і отримав мільйони як полонений

ДБР викрило правоохоронця з Луганщини, якийта отримував мільйонні виплати як військовополонений.Про це у телеграмі повідомляє ДБР.Працівники ДБР заочно повідомили про підозру правоохоронцю та його дружині, які перебуваючи на тимчасово окупованій території незаконно оформили собі виплату, призначену сім’ям військовополонених.У перші дні повномасштабного вторгнення рф на територію України правоохоронець втік зі служби у Старобільському районі на тимчасово окуповані території Луганщини, де перебувала його дружина.Вона направила до командування чоловіка документи, що його начебто захопили в полон росіяни. На підставі цих документів подружжя з липня 2022 по січень 2024 року незаконно отримувало виплати грошового забезпечення, передбачені для сімей військовополонених.Загальна сума отриманих шахрайським шляхом державних коштів становить понад 2,6 млн гривень.При цьому сам фігурант навіть намагався влаштуватися на службу до незаконно створених правоохоронних органів так званої «лнр».Колишній правоохоронець підозрюється у дезертирстві та шахрайстві (ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України).Його дружині також заочно повідомлено про підозру у шахрайстві (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України).Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.Наразі вирішується питання про арешт майна фігурантів, в тому числі банківського рахунку, на який незаконно надходили виплати.Процесуальне керівництво здійснює Луганська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.