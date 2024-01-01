Україна націоналізувала статки відомого колаборанта на 120 мільйонів

Завдяки СБУ Україна націоналізувала майнона понад 120 мільйонів гривень.Про це в телеграмі повідомляє СБУ.За матеріалами Служби безпеки Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту про стягнення в дохід України активів колаборанта Євгена Балицького.Також націоналізовано майно, яким фігурант володіє через свою сім’ю – дружину, сина та батька.Серед вилучених активів – київська компанія, яка займається ремонтом і техобслуговуванням літаків.Решта націоналізованого майна перебуває на тимчасово захопленій частині Запорізької області.Мова йде про 5 легких літаків, 3 квартири, приватний будинок, 2 земельні ділянки та 4 автомобілі преміумкласу, зокрема Lexus та BMW.Крім того, націоналізовано 100% статутного капіталу шести підприємств у тимчасово окупованому Мелітополі. Серед них – місцева телерадіокомпанія, яка працює на агресора.Загальна вартість націоналізованого майна становить понад 120 млн грн.Нагадаємо, що за матеріалами СБУ наприкінці червня 2023 року Балицький отримав заочно 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.Тоді суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України:◾ ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території, вчинене за попередньою змовою групою осіб);◾ ч. 2 ст. 110 (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб).За даними слідства, екснардеп від забороненої «ОПЗЖ» Балицький одним з перших публічно підтримав повномасштабне вторгнення рф.Згодом колаборанта призначили очільником окупаційної адміністрації країни-агресора на тимчасово захопленій частині Запорізької області.Націоналізоване майно гауляйтера, яке перебуває в тимчасовій окупації, буде вилучено на користь України в межах майбутньої репарації.Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури.