Учні-робототехніки з Луцька представлятимуть Україну на Олімпіаді геніїв у США



№9 Луцької міської ради" стали переможцями Всеукраїнського конкурсу «Олімпіада геніїв України» (GENIUS Olympiad Ukraine-2024) та представлятимуть честь країни на всесвітніх змаганнях.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Одинадцятикласники Юліан Головчак та Дмитро Назарук стали переможцями у категорії "Робототехніка" та здобули гран-прі.



Відтак, юні робототехніки візьмуть участь у Всесвітній олімпіаді геніїв, яка відбудеться у Рочестерському технологічному інституті у штаті Нью-Йорк США.



5 червня хлопці взяли участь у змаганнях з робототехніки «Robo-slalom Volyn 2024», які відбувалися у Волинському національному університеті імені Лесі Українки, і зайняли перше місце в категорії слалом швидкісний.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учні Комунального закладу загальної середньої освіти "Луцький ліцей№9 Луцької міської ради" стали переможцями Всеукраїнського конкурсу «Олімпіада геніїв України» (GENIUS Olympiad Ukraine-2024) та представлятимуть честь країни на всесвітніх змаганнях.Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.Одинадцятикласникитастали переможцями у категорії "Робототехніка" та здобули гран-прі.Відтак, юні робототехніки візьмуть участь у Всесвітній олімпіаді геніїв, яка відбудеться у Рочестерському технологічному інституті у штаті Нью-Йорк США.5 червня хлопці взяли участь у змаганнях з робототехніки «Robo-slalom Volyn 2024», які відбувалися у Волинському національному університеті імені Лесі Українки, і зайняли перше місце в категорії слалом швидкісний.

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