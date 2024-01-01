Учні-робототехніки з Луцька представлятимуть Україну на Олімпіаді геніїв у США
Сьогодні, 22:38
Учні Комунального закладу загальної середньої освіти "Луцький ліцей
№9 Луцької міської ради" стали переможцями Всеукраїнського конкурсу «Олімпіада геніїв України» (GENIUS Olympiad Ukraine-2024) та представлятимуть честь країни на всесвітніх змаганнях.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Одинадцятикласники Юліан Головчак та Дмитро Назарук стали переможцями у категорії "Робототехніка" та здобули гран-прі.
Відтак, юні робототехніки візьмуть участь у Всесвітній олімпіаді геніїв, яка відбудеться у Рочестерському технологічному інституті у штаті Нью-Йорк США.
5 червня хлопці взяли участь у змаганнях з робототехніки «Robo-slalom Volyn 2024», які відбувалися у Волинському національному університеті імені Лесі Українки, і зайняли перше місце в категорії слалом швидкісний.
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№9 Луцької міської ради" стали переможцями Всеукраїнського конкурсу «Олімпіада геніїв України» (GENIUS Olympiad Ukraine-2024) та представлятимуть честь країни на всесвітніх змаганнях.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Одинадцятикласники Юліан Головчак та Дмитро Назарук стали переможцями у категорії "Робототехніка" та здобули гран-прі.
Відтак, юні робототехніки візьмуть участь у Всесвітній олімпіаді геніїв, яка відбудеться у Рочестерському технологічному інституті у штаті Нью-Йорк США.
5 червня хлопці взяли участь у змаганнях з робототехніки «Robo-slalom Volyn 2024», які відбувалися у Волинському національному університеті імені Лесі Українки, і зайняли перше місце в категорії слалом швидкісний.
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