Сергій Жадан вступив до лав Національної гвардії України

Сергій Жадан офіційно підтвердив, що вступає до лав 13 бригади Національної гвардії України «Хартія».



Про це він



«Вступив до лав 13 бригади НГУ „Хартія“. Проходжу вишкіл. Служу українському народу», — написав Жадан.



Раніше, у березні він повідомив про приєднання до батальйону “Хартія”, але деталей не надав.



ДОВІДКОВО



13-та бригада оперативного призначення "Хартія" (13 БрОП) входить до складу Національної гвардії України. Після початку російського вторгнення в 2022 році у Харкові було створене ДФТГ "Хартія", яке входило до 127-ї бригади ТРО. Підрозділ брав участь у боях за Харків і під Харковом. Взимку 2022 року воював під Бахмутом. На початку 2023 року переформований на 13-ту бригаду НГУ в рамках кампанії "Гвардія наступу".



Нагадаємо, що фронтмен гурту «Фіолет» Сергій Мартинюк («Колос») також мобілізувався до лав Збройних сил України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Український письменник та співакофіційно підтвердив, що вступає до лав 13 бригади Національної гвардії України «Хартія».Про це він написав у фейсбуці.«Вступив до лав 13 бригади НГУ „Хартія“. Проходжу вишкіл. Служу українському народу», — написав Жадан.Раніше, у березні він повідомив про приєднання до батальйону “Хартія”, але деталей не надав.13-та бригада оперативного призначення "Хартія" (13 БрОП) входить до складу Національної гвардії України. Після початку російського вторгнення в 2022 році у Харкові було створене ДФТГ "Хартія", яке входило до 127-ї бригади ТРО. Підрозділ брав участь у боях за Харків і під Харковом. Взимку 2022 року воював під Бахмутом. На початку 2023 року переформований на 13-ту бригаду НГУ в рамках кампанії "Гвардія наступу".Нагадаємо, що фронтмен гурту «Фіолет»

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію