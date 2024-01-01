Сергій Жадан вступив до лав Національної гвардії України

Сергій Жадан вступив до лав Національної гвардії України
Український письменник та співак Сергій Жадан офіційно підтвердив, що вступає до лав 13 бригади Національної гвардії України «Хартія».

Про це він написав у фейсбуці.

«Вступив до лав 13 бригади НГУ „Хартія“. Проходжу вишкіл. Служу українському народу», — написав Жадан.
Сергій Жадан вступив до лав Національної гвардії України

Раніше, у березні він повідомив про приєднання до батальйону “Хартія”, але деталей не надав.

ДОВІДКОВО

13-та бригада оперативного призначення "Хартія" (13 БрОП) входить до складу Національної гвардії України. Після початку російського вторгнення в 2022 році у Харкові було створене ДФТГ "Хартія", яке входило до 127-ї бригади ТРО. Підрозділ брав участь у боях за Харків і під Харковом. Взимку 2022 року воював під Бахмутом. На початку 2023 року переформований на 13-ту бригаду НГУ в рамках кампанії "Гвардія наступу".

Нагадаємо, що фронтмен гурту «Фіолет» Сергій Мартинюк («Колос») також мобілізувався до лав Збройних сил України.

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Теги: Жадан, Нацгвардія
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