У Луцьку – аварія: зіткнулися дві автівки





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



За їхніми словами, аварія сталася близько 10 години. Зіткнулися дві автівки. Транспортні засоби зазнали значного пошкодження.



Чи є постраждалі – наразі не відомо.



На місці ДТП працює поліція.



Рух ускладнений.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вранці, 6 червня, у Луцьку на вулиці 8 Березня сталася дорожньо-транспортна пригода.Про цеповідомили очевидці події.За їхніми словами, аварія сталася близько 10 години. Зіткнулися дві автівки. Транспортні засоби зазнали значного пошкодження.Чи є постраждалі – наразі не відомо.На місці ДТП працює поліція.Рух ускладнений.

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