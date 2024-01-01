У Луцьку – аварія: зіткнулися дві автівки

У Луцьку – аварія: зіткнулися дві автівки
Сьогодні вранці, 6 червня, у Луцьку на вулиці 8 Березня сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

За їхніми словами, аварія сталася близько 10 години. Зіткнулися дві автівки. Транспортні засоби зазнали значного пошкодження.

Чи є постраждалі – наразі не відомо.

На місці ДТП працює поліція.

Рух ускладнений.
У Луцьку – аварія: зіткнулися дві автівки


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Теги: Луцьк, ДТП, автомобілі
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