У Луцьку – аварія: зіткнулися дві автівки
Сьогодні, 10:05
Сьогодні вранці, 6 червня, у Луцьку на вулиці 8 Березня сталася дорожньо-транспортна пригода.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
За їхніми словами, аварія сталася близько 10 години. Зіткнулися дві автівки. Транспортні засоби зазнали значного пошкодження.
Чи є постраждалі – наразі не відомо.
На місці ДТП працює поліція.
Рух ускладнений.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
За їхніми словами, аварія сталася близько 10 години. Зіткнулися дві автівки. Транспортні засоби зазнали значного пошкодження.
Чи є постраждалі – наразі не відомо.
На місці ДТП працює поліція.
Рух ускладнений.
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