Так і не дізнався, що стане батьком удруге: у Луцьку привітали дружину загиблого Героя з народженням сина

У Луцьку поліцейські привітали дружину загиблого колеги з народженням дитини.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.з маленьким синочоком біля перинатального центру в Луцьку зустрічали днями колеги загиблого чоловіка Володимира Степашука. Він загинув 13 вересня минулого року, виконуючи бойове завдання на Донеччині.Бійці бригади Нацполіції «Лють» та співробітники поліції Волині постійно підтримують родини загиблих побратимів. На жаль, капітан поліціїтак і не дізнався, що його дружина вагітна другою дитиною, хоча завжди мріяв про ще одного синочка.Тож поліцейські влаштували для дружини колеги справжній сюрприз – з подарунками, квітами та приємними емоціями.У Володимира та Ольги є старший син, якому нещодавно виповнилось 8 років. Його та сім'ю постійно відвідують та підтримують маневицькі колеги-поліцейські, де працював Володимир начальником сектору дізнання.Як розповіла нинішня керівниця сектору дізнання місцевої поліції, Володимир Степашук був дуже привітним та людяним.«Він завжди підтримував, надихав, вселяв оптимізм. Нам у поліції дуже його не вистачає. Хотілося б, щоб він був зараз тут, адже дуже хотів другого сина. Мені за честь працювати зараз на його посаді, де він ніс службу до того, як приєднатись до бригади «Лють», - розповіла Іванна Хомич.Мама Володмира панірозказала, що син завжди підтримував її та інших.«Син себе готував у поліцію з десятого класу. Він був неперевершений. І якщо він так сказав, що мусить іти на війну, бо вороги прийдуть сюди, то так і зробив. Це було його виважене рішення. Я хотіла б, щоб його сини, а мої внуки, успадкували від нього насамперед порядність, адже він був людиною слова, дуже хорошим другом, класним татом, люблячим чоловіком і сином. Він був найкращим. Це були мої крила», - розповіла пані Марія.Капітан поліції Володимир Степашук до бригади «Лють» приєднався в лютому 2023 року. Загинув у вересні того ж року у 31-річному віці. Його посмертно нагороджено відзнакою «Хрест Хоробрих» та посмертно присвоєно звання майор поліції."Вічна пам’ять колезі…Здоров’я та мирного неба новонародженому синові нашого поліцейського", - зазначають у поліції.