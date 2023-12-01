Волинянину, який вбив чоловіка через ревнощі, обрали запобіжний захід
Сьогодні, 11:17
Зловмисникові, підозрюваному у вчиненні умисного вбивства на Ратнівщині, обрали запобіжний захід.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Нині він перебуває під вартою.
Нагадаємо, у вівторок, 4 червня, 34-річний житель Заболоттівської громади прийшов до колишньої співмешканки та під час конфлікту наніс декілька ударів ножем 45-річному чоловікові, до якого приревнував жінку.
Від отриманих тілесних ушкоджень постраждалий помер на місці.
Зловмисника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Учора, 5 червня, затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне вбивство.
Ратнівський районний суд Волинської області, за клопотанням слідчого, обрав підозрюваному запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою без права внесення застави.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Нині він перебуває під вартою.
Нагадаємо, у вівторок, 4 червня, 34-річний житель Заболоттівської громади прийшов до колишньої співмешканки та під час конфлікту наніс декілька ударів ножем 45-річному чоловікові, до якого приревнував жінку.
Від отриманих тілесних ушкоджень постраждалий помер на місці.
Зловмисника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Учора, 5 червня, затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне вбивство.
Ратнівський районний суд Волинської області, за клопотанням слідчого, обрав підозрюваному запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою без права внесення застави.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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