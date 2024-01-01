Полум’я заввишки з 15-поверхівку: дрони атакували новий НПЗ на росії





Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.



Місцеві медіа пишуть, що полумʼя досягло висоти 15-поверхової будівлі. До гасіння залучили пожежний потяг.



У 2021 році «Схеми» писали, що родина екснардепа Віктора Медведчука володіє часткою цього НПЗ. Завод виробляє дизельне паливо і забезпечує потреби російських військ на Донбасі.



У Бєлгородській області дрони атакували Старооскольську нафтобазу. Губернатор Гладков стверджує, що горить один резервуар.



На відео — наслідки атаки на Новошахтинський НПЗ.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російський Новошахтинський НПЗ (Ростовська область) атакували дрони. На місці виникла масштабна пожежа.Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.Місцеві медіа пишуть, що полумʼя досягло висоти 15-поверхової будівлі. До гасіння залучили пожежний потяг.У 2021 році «Схеми» писали, що родина екснардепаволодіє часткою цього НПЗ. Завод виробляє дизельне паливо і забезпечує потреби російських військ на Донбасі.У Бєлгородській області дрони атакували Старооскольську нафтобазу. Губернаторстверджує, що горить один резервуар.На відео — наслідки атаки на Новошахтинський НПЗ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію