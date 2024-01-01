Полум’я заввишки з 15-поверхівку: дрони атакували новий НПЗ на росії

Полум’я заввишки з 15-поверхівку: дрони атакували новий НПЗ на росії
Російський Новошахтинський НПЗ (Ростовська область) атакували дрони. На місці виникла масштабна пожежа.

Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

Місцеві медіа пишуть, що полумʼя досягло висоти 15-поверхової будівлі. До гасіння залучили пожежний потяг.

У 2021 році «Схеми» писали, що родина екснардепа Віктора Медведчука володіє часткою цього НПЗ. Завод виробляє дизельне паливо і забезпечує потреби російських військ на Донбасі.

У Бєлгородській області дрони атакували Старооскольську нафтобазу. Губернатор Гладков стверджує, що горить один резервуар.

На відео — наслідки атаки на Новошахтинський НПЗ.



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Теги: дрон, ЗСУ, наближають перемогу
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