Полум’я заввишки з 15-поверхівку: дрони атакували новий НПЗ на росії
Сьогодні, 11:33
Російський Новошахтинський НПЗ (Ростовська область) атакували дрони. На місці виникла масштабна пожежа.
Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Місцеві медіа пишуть, що полумʼя досягло висоти 15-поверхової будівлі. До гасіння залучили пожежний потяг.
У 2021 році «Схеми» писали, що родина екснардепа Віктора Медведчука володіє часткою цього НПЗ. Завод виробляє дизельне паливо і забезпечує потреби російських військ на Донбасі.
У Бєлгородській області дрони атакували Старооскольську нафтобазу. Губернатор Гладков стверджує, що горить один резервуар.
На відео — наслідки атаки на Новошахтинський НПЗ.
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Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Місцеві медіа пишуть, що полумʼя досягло висоти 15-поверхової будівлі. До гасіння залучили пожежний потяг.
У 2021 році «Схеми» писали, що родина екснардепа Віктора Медведчука володіє часткою цього НПЗ. Завод виробляє дизельне паливо і забезпечує потреби російських військ на Донбасі.
У Бєлгородській області дрони атакували Старооскольську нафтобазу. Губернатор Гладков стверджує, що горить один резервуар.
На відео — наслідки атаки на Новошахтинський НПЗ.
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