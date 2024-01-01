У зв'язку з ремонтними роботами на тепломережі у Луцьку перекрили вулицю Коперника

У зв'язку з ремонтними роботами на тепломережі у Луцьку перекрили вулицю Коперника
З 6 червня у Луцьку на вулиці Коперника частково перекрили рух транспорту. Це пов'язано із заміною тепломереж на ділянці від внутрішнього подвір’я гімназії №4 до житлових будинків на вулиці Світлій.

Перекриття дороги триватиме до завершення усіх робіт, які проводить державне комунальне підприємство "Луцьктепло", розповів Суспільному речник підприємства Антон Безносиков.

На Коперника, каже речник, зношені сталеві трубопроводи замінюються на нові попередньо-ізольовані. Заміні підлягає й ділянка мережі вздовж узбіччя вулиці Коперника до повороту на вулицю Світлу.

"Враховуючи значний обсяг робіт та необхідність швидкого відновлення дорожнього руху, тривалість робочого дня для залучених ремонтних бригад буде продовжено. Також бригади буде підсилено додатковою технікою. Працюватимуть ремонтники і в суботу", — сказав Антон Безносиков.

Орієнтовний термін виконання робіт та зупинки руху вулицею — до кінця наступного тижня. Відновити благоустрій на цій ділянці мають до 1 серпня.

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Теги: Луцьк, вулиця Коперника
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