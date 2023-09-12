Через «Устилуг» намагалися незаконно провезти брендовий одяг та взуття
Сьогодні, 12:06
Волинські митники на посту "Устилуг" зупинили громадянина у його протиправному намірі ввезти комерційні партії брендового товару без належної сплати податків.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
"Нагадуємо усім туристам, що у супроводжуваному водієм багажі без сплати митних платежів можна ввозити для особистого користування на особу не більше 50 кг товару вартістю не більше еквіваленту 500 Євро (крім підакцизних товарів)", - йдеться в повідомленні.
З багажника цього чоловіка було вилучено 43 кг нового взуття та одягу Nike, 70 кг автошин Michelin. Іхню вартість додатково встановить товарознавча експертиза. Відповідно до ч. 2 статті 471 Митного кодексу недекларування товарів громадянами тягне за собою накладення штрафу в розмірі 30 відсотків їх вартості. Митники склали протокол та розпочали провадження в адміністративній справі.
За умови сплати штрафу до державного бюджету в повному обсязі, у порушника ще буде можливість поміщення свого краму в режим імпорту з обов'язковим дотриманням заходів тарифного та нетарифного регулювання, в тому числі сплатою належних митних платежів. Сплата податків - такий же конституційний обов'язок громадян України, як і обов'язок боронити свою країну.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
"Нагадуємо усім туристам, що у супроводжуваному водієм багажі без сплати митних платежів можна ввозити для особистого користування на особу не більше 50 кг товару вартістю не більше еквіваленту 500 Євро (крім підакцизних товарів)", - йдеться в повідомленні.
З багажника цього чоловіка було вилучено 43 кг нового взуття та одягу Nike, 70 кг автошин Michelin. Іхню вартість додатково встановить товарознавча експертиза. Відповідно до ч. 2 статті 471 Митного кодексу недекларування товарів громадянами тягне за собою накладення штрафу в розмірі 30 відсотків їх вартості. Митники склали протокол та розпочали провадження в адміністративній справі.
За умови сплати штрафу до державного бюджету в повному обсязі, у порушника ще буде можливість поміщення свого краму в режим імпорту з обов'язковим дотриманням заходів тарифного та нетарифного регулювання, в тому числі сплатою належних митних платежів. Сплата податків - такий же конституційний обов'язок громадян України, як і обов'язок боронити свою країну.
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