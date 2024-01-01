Дві українки загинули внаслідок лобового зіткнення потягів у Чехії





Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України, пише



«За попередньою інформацією, загинули чотири особи. Серед них — дві громадянки України, громадянство інших загиблих уточнюється», — розповіли в МЗС.



Посадовець консульства України у Брно перебуває на місці події та на постійному зв’язку з рятувальними та правоохоронними відомствами, додали у відомстві.



Раніше «Укрзалізниця» повідомляла, що не має інформації про загиблих українців, оскільки причіпні вагони до українського Чопа їхали в середині потяга, а найбільше постраждав передній вагон.







Більше про аварію



Уночі 6 червня в чеському місті Пардубиці пасажирський потяг сполученням Прага-Кошице, який саме прямував до українського міста Чоп, зіткнувся лоб у лоб із вантажним потягом, який перевозив карбід кальцію і їхав у зустрічному напрямку. Відомо про чотирьох загиблих та десятки поранених.



На момент аварії в пасажирському експресі перебували понад 300 пасажирів. У потяга серйозно пошкоджено передній вагон, у якому, за попередніми даними, мало бути близько 20 людей. Причини аварії з’ясовує залізнична інспекція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відомо про двох загиблих громадянок України внаслідок аварії в Чехії, де пасажирський поїзд, що прямував в українське місто Чоп, зіткнувся з вантажним потягом.Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України, пише Громадське «За попередньою інформацією, загинули чотири особи. Серед них — дві громадянки України, громадянство інших загиблих уточнюється», — розповіли в МЗС.Посадовець консульства України у Брно перебуває на місці події та на постійному зв’язку з рятувальними та правоохоронними відомствами, додали у відомстві.Раніше «Укрзалізниця» повідомляла, що не має інформації про загиблих українців, оскільки причіпні вагони до українського Чопа їхали в середині потяга, а найбільше постраждав передній вагон.Уночі 6 червня в чеському місті Пардубиці пасажирський потяг сполученням Прага-Кошице, який саме прямував до українського міста Чоп, зіткнувся лоб у лоб із вантажним потягом, який перевозив карбід кальцію і їхав у зустрічному напрямку. Відомо про чотирьох загиблих та десятки поранених.На момент аварії в пасажирському експресі перебували понад 300 пасажирів. У потяга серйозно пошкоджено передній вагон, у якому, за попередніми даними, мало бути близько 20 людей. Причини аварії з’ясовує залізнична інспекція.

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