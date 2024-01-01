В Україні за постачання російського ВПК судитимуть власників і топменеджерів концерну
Сьогодні, 12:52
Судитимуть власників та топменеджмент концерну, який забезпечував російський ВПК після повномасштабного вторгнення рф.
Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.
Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно сімох осіб – власників та топменеджменту концерну, який забезпечував продукцією російський ВПК.
Їм інкриміновано створення злочинної організації та пособництво державі-агресору (ст. 255, ст. 111-2 КК України).
Розслідуванням встановлено, що організував злочинну схему колишній народний депутат України – член Партії Регіонів. Промислово-інноваційна група компаній його родини з 2014 року забезпечувала держпідприємства рф та рб високоефективним та енергозберігаючим обладнанням.
Воно є необхідним для функціонування нафтогазовидобувних, гірничих, металургійних, хімічних, вугільних, транспортних підприємств та інших структур оборонно-промислового комплексу країни-агресора.
Після повномасштабного вторгнення власники продовжили співпрацю з агресором. Серед учасників злочинної організації – близькі родичі екснардепа, менеджмент промислово-інноваційної групи компаній та громадяни рф.
Вони налагодили постачання через підконтрольні іноземні та російські фірми-прокладки. Саме ці компанії відправляли «замовлення» українському виробнику нібито для потреб закордонної сторони. З 24 лютого 2022 року за цією схемою поставлено комплектуючих щонайменше на 190 млн грн. Після одержання стратегічної продукції «посередники» переправляли її в рф.
Концерн займав друге місце у постачанні товарів для російських компаній, експортуючи 95% виробленої в Україні продукції.
В окреме провадження виділено матеріали досудового розслідування стосовно чотирьох учасників злочинної організації у зв’язку із їх розшуком.
Досудове розслідування - ГСУ ДБР, оперативний супровід - ГОУ ДБР та СБУ.
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Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.
Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно сімох осіб – власників та топменеджменту концерну, який забезпечував продукцією російський ВПК.
Їм інкриміновано створення злочинної організації та пособництво державі-агресору (ст. 255, ст. 111-2 КК України).
Розслідуванням встановлено, що організував злочинну схему колишній народний депутат України – член Партії Регіонів. Промислово-інноваційна група компаній його родини з 2014 року забезпечувала держпідприємства рф та рб високоефективним та енергозберігаючим обладнанням.
Воно є необхідним для функціонування нафтогазовидобувних, гірничих, металургійних, хімічних, вугільних, транспортних підприємств та інших структур оборонно-промислового комплексу країни-агресора.
Після повномасштабного вторгнення власники продовжили співпрацю з агресором. Серед учасників злочинної організації – близькі родичі екснардепа, менеджмент промислово-інноваційної групи компаній та громадяни рф.
Вони налагодили постачання через підконтрольні іноземні та російські фірми-прокладки. Саме ці компанії відправляли «замовлення» українському виробнику нібито для потреб закордонної сторони. З 24 лютого 2022 року за цією схемою поставлено комплектуючих щонайменше на 190 млн грн. Після одержання стратегічної продукції «посередники» переправляли її в рф.
Концерн займав друге місце у постачанні товарів для російських компаній, експортуючи 95% виробленої в Україні продукції.
В окреме провадження виділено матеріали досудового розслідування стосовно чотирьох учасників злочинної організації у зв’язку із їх розшуком.
Досудове розслідування - ГСУ ДБР, оперативний супровід - ГОУ ДБР та СБУ.
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