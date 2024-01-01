На Волині попрощалися із Героєм Андрієм Киричуком

На Волині попрощалися із Героєм Андрієм Киричуком
У Поромівській громаді на Волині краяни віддали останню шану полеглому у боях із російськими окупантами воїну Андрію Киричуку.

Про це повідомляє Поромівська громада.

Громада попрощалась з командиром третього стрілецького відділення першого стрілецького взводу шостої стрілецької роти другого стрілецького батальйону військової частини А1008 – Андрій Киричук. Старший солдат був жителем села Колона, котрий народився 4 вересня 1994 року в с.Замличі колишнього Локачинського району.

На церемонію прощання завітали керівники громади, старости старостинських округів, друзі, знайомі загиблого, військовослужбовці та просто небайдужі жителі громади. З квітами та державною символікою проводили Воїна в останню путь.

«На превеликий жаль, нам знову доводиться прощатись з Героєм», сказав під час прощання сільський голова Андрій Сапожник, – «Андрій пожертвував найдорожчим заради нас – своїм життям. Хочу висловити Йому безмежну вдячність за неоціненний внесок в майбутнє нашої держави. Низький уклін і царство небесне Тобі, наш Захиснику!»

Чин похорону очолив настоятель Хрестовоздвиженського храму с.Колона Віктор Кузьмич зі священнослужителями громади. Героя поховали з почестями на місцевому кладовищі.

«Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Андрія. Вся громада сумує разом з вами… Низький уклін і безмежна вдячність загиблому Захиснику – Андрію Киричуку!» - повідомили у громаді.


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Теги: загиблі, війна
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