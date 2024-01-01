На Волині попрощалися із Героєм Андрієм Киричуком

У Поромівській громаді на Волині краяни віддали останню шану полеглому у боях із російськими окупантами воїнуПро це повідомляє Поромівська громада.Громада попрощалась з командиром третього стрілецького відділення першого стрілецького взводу шостої стрілецької роти другого стрілецького батальйону військової частини А1008 – Андрій Киричук. Старший солдат був жителем села Колона, котрий народився 4 вересня 1994 року в с.Замличі колишнього Локачинського району.На церемонію прощання завітали керівники громади, старости старостинських округів, друзі, знайомі загиблого, військовослужбовці та просто небайдужі жителі громади. З квітами та державною символікою проводили Воїна в останню путь.«На превеликий жаль, нам знову доводиться прощатись з Героєм», сказав під час прощання сільський голова, – «Андрій пожертвував найдорожчим заради нас – своїм життям. Хочу висловити Йому безмежну вдячність за неоціненний внесок в майбутнє нашої держави. Низький уклін і царство небесне Тобі, наш Захиснику!»Чин похорону очолив настоятель Хрестовоздвиженського храму с.Колоназі священнослужителями громади. Героя поховали з почестями на місцевому кладовищі.«Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Андрія. Вся громада сумує разом з вами… Низький уклін і безмежна вдячність загиблому Захиснику – Андрію Киричуку!» - повідомили у громаді.