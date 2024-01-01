Лучани віддали останню шану полеглому на війні земляку

Лучани віддали останню шану полеглому на війні земляку
У Луцькій громаді сьогодні, 6 червня, провели в останню дорогу полеглого військового Антона Оконя.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.

У кафедральному соборі Святої Трійці відспівали ще одного нашого Героя - лучанина Оконя Антона Вікторовича-Амеріковича (14.09.1983 року народження), який загинув 30 травня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іванівське Донецької області.
Лучани віддали останню шану полеглому на війні земляку
Лучани віддали останню шану полеглому на війні земляку
Лучани віддали останню шану полеглому на війні земляку

В останню дорогу Героя проводжали рідні, близькі, бойові побратими, небайдужі лучани. Серед них був Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучани віддали останню шану полеглому на війні земляку
Лучани віддали останню шану полеглому на війні земляку
Лучани віддали останню шану полеглому на війні земляку
Лучани віддали останню шану полеглому на війні земляку
Лучани віддали останню шану полеглому на війні земляку
Лучани віддали останню шану полеглому на війні земляку

Загиблого воїна пронесли Театральним майданом, лучани стали на коліна і схилили голови у скорботі. Біля фотостенду «Герої небесної сотні — Загинули за єдність України» виконали Державний Гімн України.
Лучани віддали останню шану полеглому на війні земляку
Лучани віддали останню шану полеглому на війні земляку
Лучани віддали останню шану полеглому на війні земляку
Лучани віддали останню шану полеглому на війні земляку
Лучани віддали останню шану полеглому на війні земляку
Лучани віддали останню шану полеглому на війні земляку

Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Лучани віддали останню шану полеглому на війні земляку
Лучани віддали останню шану полеглому на війні земляку

«Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - повідомили в управлінні інформаційної роботи міської ради.
Лучани віддали останню шану полеглому на війні земляку
Лучани віддали останню шану полеглому на війні земляку



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Теги: загиблі, війна
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