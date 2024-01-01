Лучани віддали останню шану полеглому на війні земляку

У Луцькій громаді сьогодні, 6 червня, провели в останню дорогу полеглого військовогоПро це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.У кафедральному соборі Святої Трійці відспівали ще одного нашого Героя - лучанина Оконя Антона Вікторовича-Амеріковича (14.09.1983 року народження), якийпід час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іванівське Донецької області.В останню дорогу Героя проводжали рідні, близькі, бойові побратими, небайдужі лучани. Серед них був Луцький міський головаЗагиблого воїна пронесли Театральним майданом, лучани стали на коліна і схилили голови у скорботі. Біля фотостенду «Герої небесної сотні — Загинули за єдність України» виконали Державний Гімн України.Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.«Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - повідомили в управлінні інформаційної роботи міської ради.