На Дніпропетровщині росіяни атакували дронами маршрутку: 4 поранених

На Дніпропетровщині росіяни атакували дронами маршрутку: 4 поранених
У Нікопольському районі на Дніпропетровщині ворог поцілив дронами по автомобілю з людьми та маршрутному автобусу. Поліція документує злочини російських окупантів.

Про це у телеграмі повідомила Нацполіція.

Вранці 6 червня російські військові атакували дроном маршрутний автобус з людьми. Наразі відомо, що осколкові поранення отримали чотири особи: троє чоловіків та 38-річна жінка. Їм надається медична допомога.

А 5 червня окупанти спрямували дрон на автомобіль з цивільними. Постраждало двоє чоловіків 24-х та 48 років.

Правоохоронці задокументували пошкодження інфраструктурного об'єкта, багатоповерхового будинку, приватних будинків, господарських споруд, гаражів, транспорту, газогонів та ліній електропостачання.


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Теги: обстріл, росія
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