На Дніпропетровщині росіяни атакували дронами маршрутку: 4 поранених

злочини російських окупантів.



Про це у телеграмі повідомила Нацполіція.



Вранці 6 червня російські військові атакували дроном маршрутний автобус з людьми. Наразі відомо, що осколкові поранення отримали чотири особи: троє чоловіків та 38-річна жінка. Їм надається медична допомога.



А 5 червня окупанти спрямували дрон на автомобіль з цивільними. Постраждало двоє чоловіків 24-х та 48 років.



Правоохоронці задокументували пошкодження інфраструктурного об'єкта, багатоповерхового будинку, приватних будинків, господарських споруд, гаражів, транспорту, газогонів та ліній електропостачання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нікопольському районі на Дніпропетровщині ворог поцілив дронами по автомобілю з людьми та маршрутному автобусу. Поліція документуєПро це у телеграмі повідомила Нацполіція.Вранці 6 червня російські військові атакували дроном маршрутний автобус з людьми. Наразі відомо, що осколкові поранення отримали чотири особи: троє чоловіків та 38-річна жінка. Їм надається медична допомога.А 5 червня окупанти спрямували дрон на автомобіль з цивільними. Постраждало двоє чоловіків 24-х та 48 років.Правоохоронці задокументували пошкодження інфраструктурного об'єкта, багатоповерхового будинку, приватних будинків, господарських споруд, гаражів, транспорту, газогонів та ліній електропостачання.

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