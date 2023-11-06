На Волині скасували субсидії для 4,5 тисячі заявників
Сьогодні, 14:53
Пенсійний фонд на Волині провів перерахунок 42 тисяч 973 субсидій, які жителі області отримують у неопалювальний період.
Про це під час брифінгу розповіла начальниця управління пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України у Волинській області Людмила Андросюк, інформує Суспільне.
За результатами перерахунку наразі субсидії надано 35 тисячам 329 одержувачам на Волині. Не отримали субсидії 4 518 заявників. Зі слів Людмили Андросюк, відмови отримали домогосподарства, у яких зареєстровані особи фактично не проживають, або проживають на умовах оренди, також це можуть бути внутрішньо переміщені особи.
"В таких випадках заявники можуть прийти до нас і по-новому подати заяву та декларацію, для того, щоб призначили субсидію на неопалювальний період", – зазначила начальниця управління.
Також посадовиця додала, що головне правління Пенсійного фонду на Волині зараз опрацьовує перерахунок субсидій у зв’язку зі змінами тарифів на світло. Він буде здійснений автоматично.
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Про це під час брифінгу розповіла начальниця управління пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України у Волинській області Людмила Андросюк, інформує Суспільне.
За результатами перерахунку наразі субсидії надано 35 тисячам 329 одержувачам на Волині. Не отримали субсидії 4 518 заявників. Зі слів Людмили Андросюк, відмови отримали домогосподарства, у яких зареєстровані особи фактично не проживають, або проживають на умовах оренди, також це можуть бути внутрішньо переміщені особи.
"В таких випадках заявники можуть прийти до нас і по-новому подати заяву та декларацію, для того, щоб призначили субсидію на неопалювальний період", – зазначила начальниця управління.
Також посадовиця додала, що головне правління Пенсійного фонду на Волині зараз опрацьовує перерахунок субсидій у зв’язку зі змінами тарифів на світло. Він буде здійснений автоматично.
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