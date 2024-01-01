США не дозволяють Україні бити американською зброєю по Москві чи Кремлю, – Байден





Про це він сказав в інтерв’ю для ABC News, пише



«Ми не говоримо про те, щоб дати їм (українцям — ред.) зброю, щоб вдарити по Москві, Кремлю, <а натомість даємо зброю, щоб> ударити просто через кордон, звідки вони отримують значний вогонь зі звичайної зброї, яку росіяни використовували, щоб зайти в Україну, щоб вбивати українців», — каже Байден.



Водночас на запитання журналіста, чи зброю американського виробництва вже використовували в росії після того, як він дав дозвіл на це, Байден не відповів.



Напередодні видання Associated Press із посиланням на неназваного чиновника, який говорив на засадах анонімності, заявило, що українські військові вже застосували американську зброю, вдаривши по території росії.



Удари по рф західною зброєю



Видання Politico написало, що президент США Джо Байден таємно надав дозвіл Україні завдавати ударів по росії зброєю, яку передав Вашингтон.



Згодом у пресслужбі президента Володимира Зеленського підтвердили надання цього дозволу, але певні обмеження досі залишаються. Так, тоді казали, що ударів американською зброєю можна завдавати виключно у прикордонних із Харківською областю районах.



Однак потім у Раді національної безпеки США пояснили, що дозвіл на використання американської зброї по території росії не обмежується лише захистом Харківської області. За словами представника Ради нацбезпеки Майкла Карпентера, дозвіл стосується прикордонної території, звідки росія готує свої атаки на Україну.



Держсекретар США Ентоні Блінкен також підтвердив інформацію, що президент Джо Байден дав дозвіл Україні застосовувати американську зброю для протидії російській агресії, зокрема для ударів по території рф. Він додав, що Сполучені Штати продовжать робити те, що робили, — у разі потреби адаптуватися та підлаштовуватися.



До того Україна вже отримала дозволи на застосування переданої зброї за власним розсудом від низки партнерів, хоча не від усіх.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент США Джо Байден уточнив, що Україна не може використовувати американську зброю для ударів на понад 320 кілометрів (200 миль) углиб росії. Відповідно також не можна бити зброєю США по Москві та Кремлю.Про це він сказав в інтерв’ю для ABC News, пише Громадське «Ми не говоримо про те, щоб дати їм (українцям — ред.) зброю, щоб вдарити по Москві, Кремлю, <а натомість даємо зброю, щоб> ударити просто через кордон, звідки вони отримують значний вогонь зі звичайної зброї, яку росіяни використовували, щоб зайти в Україну, щоб вбивати українців», — каже Байден.Водночас на запитання журналіста, чи зброю американського виробництва вже використовували в росії після того, як він дав дозвіл на це, Байден не відповів.Напередодні видання Associated Press із посиланням на неназваного чиновника, який говорив на засадах анонімності, заявило, що українські військові вже застосували американську зброю, вдаривши по території росії.Видання Politico написало, що президент СШАтаємно надав дозвіл Україні завдавати ударів по росії зброєю, яку передав Вашингтон.Згодом у пресслужбі президентапідтвердили надання цього дозволу, але певні обмеження досі залишаються. Так, тоді казали, що ударів американською зброєю можна завдавати виключно у прикордонних із Харківською областю районах.Однак потім у Раді національної безпеки США пояснили, що дозвіл на використання американської зброї по території росії не обмежується лише захистом Харківської області. За словами представника Ради нацбезпеки Майкла Карпентера, дозвіл стосується прикордонної території, звідки росія готує свої атаки на Україну.Держсекретар СШАтакож підтвердив інформацію, що президент Джо Байден дав дозвіл Україні застосовувати американську зброю для протидії російській агресії, зокрема для ударів по території рф. Він додав, що Сполучені Штати продовжать робити те, що робили, — у разі потреби адаптуватися та підлаштовуватися.До того Україна вже отримала дозволи на застосування переданої зброї за власним розсудом від низки партнерів, хоча не від усіх.

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