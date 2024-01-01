Синоптики попередили: завтра в Луцьку – знову гроза

Синоптики попередили: завтра в Луцьку – знову гроза
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.

Про це йдеться у повідомленні на телеграмканалі центру.

За даними синоптиків, вдень 7 червня в Луцьку очікується гроза, по області – гроза, місцями град, шквал 15-20 м/с.

«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - йдеться у повідомленні волинського гідрометцентру.

Синоптики попередили: завтра в Луцьку – знову гроза

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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Коментарі 1
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Чому знову???Сьогодні не було.
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