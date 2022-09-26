У Пенсійному фонді розповіли, кому з українців анулюють субсидії





Про це розповіла директорка департаменту Пенсійного фонду Олена Охріменко в ефірі Суспільного, - повідомляє



"Допомога буде анульована для тих громадян, які протягом трьох місяців не платили за житло, а сума боргу перевищила 680 гривень", - пояснила вона.



Охріменко наголосила, що Пенсійний фонд не призначатиме субсидію, поки людина не укладе договір про реструктуризацію боргу або не погасить заборгованість повністю.



"У нас велика кількість людей, позбавлених можливості призначення саме через заборгованість", - попередила Охріменко.



Посадовиця закликала українців якнайшвидше погасити борги, щоб повернути субсидію.



Нагадаємо, з грудня 2022 р. житлові субсидії призначає Пенсійний фонд України. Заяви про призначення та надання субсидії з необхідними документами приймають в органах пенсійного фонду (наживо, поштою, через електронний кабінет або мобільний застосунок фонду), уповноважені посадові особи місцевої ради або військової адміністрації, центру надання адмінпослуг, які передають дані до Пенсійного фонду протягом трьох днів. Подати заяву на отримання субсидії можна і через портал Дія.



Наразі субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримують 1,3 млн. українських сімей. Середній розмір таких пільг склав 760 гривень на сім'ю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Багато українців ризикують залишитися без субсидій. У зоні ризику ті, хто накопичив велику заборгованість за комуналку.Про це розповіла директорка департаменту Пенсійного фондув ефірі Суспільного, - повідомляє Соцпортал "Допомога буде анульована для тих громадян, які протягом трьох місяців не платили за житло, а сума боргу перевищила 680 гривень", - пояснила вона.Охріменко наголосила, що Пенсійний фонд не призначатиме субсидію, поки людина не укладе договір про реструктуризацію боргу або не погасить заборгованість повністю."У нас велика кількість людей, позбавлених можливості призначення саме через заборгованість", - попередила Охріменко.Посадовиця закликала українців якнайшвидше погасити борги, щоб повернути субсидію.Нагадаємо, з грудня 2022 р. житлові субсидії призначає Пенсійний фонд України. Заяви про призначення та надання субсидії з необхідними документами приймають в органах пенсійного фонду (наживо, поштою, через електронний кабінет або мобільний застосунок фонду), уповноважені посадові особи місцевої ради або військової адміністрації, центру надання адмінпослуг, які передають дані до Пенсійного фонду протягом трьох днів. Подати заяву на отримання субсидії можна і через портал Дія.Наразі субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримують 1,3 млн. українських сімей. Середній розмір таких пільг склав 760 гривень на сім'ю.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію