На Волині попрощалися із Героєм Анатолієм Ланевичем

На Волині попрощалися із Героєм Анатолієм Ланевичем
У неділю, 19 листопада, на Волині попрощалися із Героєм Анатолієм Ланевичем.

Про це повідомляє газета «Нове життя».

«Ще одне село накрила чорна пелена втрати. Сьогодні Березичі попрощалися із Героєм Анатолієм Ланевичем. Він мужньо захищав нашу Україну, за неї і віддав своє життя», - йдеться у дописі.

У полеглого воїна залишилися ненька, дружина, син та донька.

Нагадаємо, 10 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання на території Запорізької області загинув солдат Ланевич Анатолій Миколайович, 1986 року народження, житель села Березичі Любешівської громади.
На Волині попрощалися із Героєм Анатолієм Ланевичем

На Волині попрощалися із Героєм Анатолієм Ланевичем

На Волині попрощалися із Героєм Анатолієм Ланевичем

На Волині попрощалися із Героєм Анатолієм Ланевичем

На Волині попрощалися із Героєм Анатолієм Ланевичем

На Волині попрощалися із Героєм Анатолієм Ланевичем

На Волині попрощалися із Героєм Анатолієм Ланевичем

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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