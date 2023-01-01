На Волині попрощалися із Героєм Анатолієм Ланевичем

Анатолієм Ланевичем.



Про це повідомляє газета



«Ще одне село накрила чорна пелена втрати. Сьогодні Березичі попрощалися із Героєм Анатолієм Ланевичем. Він мужньо захищав нашу Україну, за неї і віддав своє життя», - йдеться у дописі.



У полеглого воїна залишилися ненька, дружина, син та донька.



Нагадаємо, 10 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання на території Запорізької області загинув солдат Ланевич Анатолій Миколайович, 1986 року народження, житель села Березичі Любешівської громади.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 19 листопада, на Волині попрощалися із ГероємПро це повідомляє газета «Нове життя» «Ще одне село накрила чорна пелена втрати. Сьогодні Березичі попрощалися із Героєм Анатолієм Ланевичем. Він мужньо захищав нашу Україну, за неї і віддав своє життя», - йдеться у дописі.У полеглого воїна залишилися ненька, дружина, син та донька.Нагадаємо, 10 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання на території Запорізької області загинув солдат Ланевич Анатолій Миколайович, 1986 року народження, житель села Березичі Любешівської громади.

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