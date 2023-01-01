У Луцьку грабіжник обібрав квартиру на 110 тисяч гривень: його судили





Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду, інформує ІА



Як ідеться у матеріалах справи, грабіж трапився 18 вересня 2020 року. Близько першої години ночі Сергій І. проник до квартири, з якої взяв готівку і золоті та срібні прикраси. Загальна сума вкраденого – 109 тисяч 722 гривні.



Але злочин пішов не за планом, адже в момент крадіжки повернулася власниця квартири. Коли вона намагалася зайти, грабіжник відштовхнув жінку та вибіг з помешкання, прихопивши крадене.



Про Сергія І. відомо, що він народився в місті Каховка, працює охоронцем у ТОВ «Альянс», раніше мав судимості. Відзначимо, що під час судового засідання була надана угода про визнання винуватості між прокурором та грабіжником. Збитки Сергій І. відшкодував, тому потерпіла не мала претензій до злочинця.



У підсумку Сергію І. призначили покарання у виді одного року та шести місяців позбавлення волі. У цей строк чоловіку зарахували попереднє ув’язнення з 2 квітня 2022 року по 12 жовтня цього року. Тож він вже відбув покарання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині судили уродженця Херсонщини, який кілька років тому пограбував квартиру. Він хотів здійснити крадіжку таємно, однак в цей час повернулася власниця.Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду, інформує ІА Волинські новини Як ідеться у матеріалах справи, грабіж трапився 18 вересня 2020 року. Близько першої години ночіпроник до квартири, з якої взяв готівку і золоті та срібні прикраси. Загальна сума вкраденого – 109 тисяч 722 гривні.Але злочин пішов не за планом, адже в момент крадіжки повернулася власниця квартири. Коли вона намагалася зайти, грабіжник відштовхнув жінку та вибіг з помешкання, прихопивши крадене.Про Сергія І. відомо, що він народився в місті Каховка, працює охоронцем у ТОВ «Альянс», раніше мав судимості. Відзначимо, що під час судового засідання була надана угода про визнання винуватості між прокурором та грабіжником. Збитки Сергій І. відшкодував, тому потерпіла не мала претензій до злочинця.У підсумку Сергію І. призначили покарання у виді одного року та шести місяців позбавлення волі. У цей строк чоловіку зарахували попереднє ув’язнення з 2 квітня 2022 року по 12 жовтня цього року. Тож він вже відбув покарання.

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