20 листопада на Волині: гортаючи календар

20 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження журналістка Василина Котлюк (на фото).

Також 20 листопада особисте свято в спеціаліста відділу інформаційної роботи Луцької міської ради Наталії Бащук та громадської активістки Олени Кравчук.

За православним календарем 20 листопада іменини відзначають ті, кого назвали Іларіон, Олександр, Олексій, Анатолій, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Іван, Йосип, Ісак, Фекла, Ганна.

Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, миру й достатку.

Сьогодні відзначається День педіатра та Всесвітній день дитини. Ідея його святкування виникла в середині минулого століття, а саме в 1954-му році, коли Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй рекомендувала всім країнам відзначати цей день.

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Теги: дні народження, свята, іменини
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