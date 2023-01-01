Відомий луцький фотограф вступив до лав ЗСУ

Відомий луцький фотограф вступив до лав ЗСУ
Луцький фотограф Віктор Голіков вступив до лав Збройних сил України.

Про це на своїй сторінці в Інстаграм повідомив його колега Володимир Хомич, який зараз теж перебуває у війську.

До цього Віктор Голіков був активним волонтером у Луцьку.

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Теги: фотограф, ЗСУ
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