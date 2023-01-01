Відомий луцький фотограф вступив до лав ЗСУ
Сьогодні, 03:12
Луцький фотограф Віктор Голіков вступив до лав Збройних сил України.
Про це на своїй сторінці в Інстаграм повідомив його колега Володимир Хомич, який зараз теж перебуває у війську.
До цього Віктор Голіков був активним волонтером у Луцьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це на своїй сторінці в Інстаграм повідомив його колега Володимир Хомич, який зараз теж перебуває у війську.
До цього Віктор Голіков був активним волонтером у Луцьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Відомий луцький фотограф вступив до лав ЗСУ
Сьогодні, 03:12
Зеленський звільнив командувача Медслужби ЗСУ
Сьогодні, 01:27
20 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку провели в останню дорогу Героя Сергія Собчука
19 листопад, 23:16
У Луцьку грабіжник обібрав квартиру на 110 тисяч гривень: його судили
19 листопад, 22:29