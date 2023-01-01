У громаді на Волині виділили 100 тисяч гривень на закупівлю книг





Літературу розподілили у 13 бібліотек-філій, кожна отримала орієнтовно 35-40 книг, розповіла Валентина Гарлінська.



З її слів директорки, закупили літературу за запитами читачів.



Книгозбірня села Лища отримала 56 нових книг. Бібліотеку відвідує понад п’ятсот місцевих жителів, – розповіла завідувачка Ніна Сотнік. З її слів, у їхньому фонді понад сім тисяч книг.



Читачі хочуть читати романи, молодь любить багато інформаційної літератури про події, які зараз відбуваються в країні, каже Ніна Сотнік.



Читачка бібліотеки Антоніна Іващенко каже, що за книжками приходить часто. Бере навіть ті, які читала раніше і перечитує класику, говорить жінка. Додає: одну й ту саму книгу можна читати в різні періоди життя і вона в тебе буде викликати зовсім інші емоції.



Як розповіла директорка Центральної публічної бібліотеки Підгайцівської сільської ради Валентина Герлінська, серед нових надходжень: твори сучасних українських та зарубіжних авторів, література зі шкільної програми та дитячі пригодницькі романи.

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