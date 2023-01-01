Зеленський звільнив командувача Медслужби ЗСУ
Сьогодні, 01:27
Президент Володимир Зеленський звільнив командувача Медичних сил Збройних Сил України Тетяну Остащенко.
Про це очільник держави повідомив у традиційному вечірньому відеозверненні.
За його словами, Тетяну Остащенко звільнили з посади відповідно до подання міністра оборони України.
За словами Зеленського, замість генерал-майора медичної служби Тетяни Остащенко новим командувачем призначено генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука. Він наразі обіймає посаду начальника Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" у місті Києві.
"Завдання очевидне - і про це неодноразово говорилося в суспільстві, зокрема у спільноті наших бойових медиків, - потрібен принципово новий рівень медичного забезпечення наших воїнів", - заявив він.
Зеленський зазначив, що зокрема, необхідно від якісних турнікетів до повної цифровізації та прозорості в постачанні, від якісного тренування до щирої комунікації з бойовими медиками в тих підрозділах, де медицина розгорнута дійсно правильно та дійсно ефективно.
"Досвід ефективності конкретних підрозділів має бути поширений на всі сили оборони", - додав він.
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Про це очільник держави повідомив у традиційному вечірньому відеозверненні.
За його словами, Тетяну Остащенко звільнили з посади відповідно до подання міністра оборони України.
За словами Зеленського, замість генерал-майора медичної служби Тетяни Остащенко новим командувачем призначено генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука. Він наразі обіймає посаду начальника Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" у місті Києві.
"Завдання очевидне - і про це неодноразово говорилося в суспільстві, зокрема у спільноті наших бойових медиків, - потрібен принципово новий рівень медичного забезпечення наших воїнів", - заявив він.
Зеленський зазначив, що зокрема, необхідно від якісних турнікетів до повної цифровізації та прозорості в постачанні, від якісного тренування до щирої комунікації з бойовими медиками в тих підрозділах, де медицина розгорнута дійсно правильно та дійсно ефективно.
"Досвід ефективності конкретних підрозділів має бути поширений на всі сили оборони", - додав він.
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