Зеленський звільнив командувача Медслужби ЗСУ

Президентзвільнив командувача Медичних сил Збройних Сил УкраїниПро це очільник держави повідомив у традиційному вечірньому відеозверненні.За його словами, Тетяну Остащенко звільнили з посади відповідно до подання міністра оборони України.За словами Зеленського, замість генерал-майора медичної служби Тетяни Остащенко новим командувачем призначено генерал-майора медичної служби. Він наразі обіймає посаду начальника Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" у місті Києві."Завдання очевидне - і про це неодноразово говорилося в суспільстві, зокрема у спільноті наших бойових медиків, - потрібен принципово новий рівень медичного забезпечення наших воїнів", - заявив він.Зеленський зазначив, що зокрема, необхідно від якісних турнікетів до повної цифровізації та прозорості в постачанні, від якісного тренування до щирої комунікації з бойовими медиками в тих підрозділах, де медицина розгорнута дійсно правильно та дійсно ефективно."Досвід ефективності конкретних підрозділів має бути поширений на всі сили оборони", - додав він.