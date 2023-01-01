У Луцьку провели в останню дорогу Героя Сергія Собчука

У Луцьку провели в останню дорогу Героя Сергія Собчука
У Луцьку провели в останню дорогу Героя Сергія Собчука.

Про це повідомили на сайті Луцької міської ради.

У неділю, 19 листопада, о 11 годині у Храмі Святої Великомучениці Катерини у Луцьку відбулась громадська панахида за загиблим у війні з росією військовослужбовцем.

Сергій Собчук, 26.10.1974 року народження, був призваний до лав ЗСУ за мобілізацією та загинув 13 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Бердичі Донецької області.

Поховали Сергія Собчука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

У Луцьку провели в останню дорогу Героя Сергія Собчука

У Луцьку провели в останню дорогу Героя Сергія Собчука

У Луцьку провели в останню дорогу Героя Сергія Собчука

У Луцьку провели в останню дорогу Героя Сергія Собчука

У Луцьку провели в останню дорогу Героя Сергія Собчука

У Луцьку провели в останню дорогу Героя Сергія Собчука

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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