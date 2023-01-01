У Луцьку провели в останню дорогу Героя Сергія Собчука.

У Луцьку провели в останню дорогу ГерояПро це повідомили на сайті Луцької міської ради.У неділю, 19 листопада, о 11 годині у Храмі Святої Великомучениці Катерини у Луцьку відбулась громадська панахида за загиблим у війні з росією військовослужбовцем.Сергій Собчук, 26.10.1974 року народження, був призваний до лав ЗСУ за мобілізацією та загинув 13 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Бердичі Донецької області.Поховали Сергія Собчука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.