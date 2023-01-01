У Луцькому районі невідомі пограбували могилу Героя
Сьогодні, 21:33
У Луцькому районі з могили загиблого Героя Ігоря Думки невідомі вкрали три вінки та вишитий під фото мамою рушник.
Про це у Фейсбуці повідомила Анатоніна Калакун.
«Просто шок, не було ще сороковин, мати плаче за сином, відвідує могилку, вчиться жити з бідою, а тут вона приходить сьогодні на могилу, а якесь дибільне , ну бо більше ніяк культурніше не назвеш ту особу і побачила що вкрали три вінки і рушник вишитий під фото мого кума Думки Ігора», - йдеться у дописі.
За словами жінки, з часу загибелі воїна не пройшло й місяця, а над могилою поглумилися крадії.
"Він загинув не пройшло і місяця, але таке робити ну це просто в голові не вміщається….Що ти, якщо ти будеш читати цей пост будеш робити з тим вишитим рушником ? В хаті повісиш. Мама йому все найкраще зробила, щоб віддати останню шану. Вінки можеш собі залишити діло тільки в рушнику, який його мама для нього подарувала. Поверни його на місце, якщо ти це читаєш», - просить Анатоніна Калакун.
Нагадаємо, 48-річний солдат Ігор Думка помер 16 жовтня 2023 року від поранень, отриманих під час міноментного обстрілу поблизу населеного пункту Новоандріївка Запорізької області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у Фейсбуці повідомила Анатоніна Калакун.
«Просто шок, не було ще сороковин, мати плаче за сином, відвідує могилку, вчиться жити з бідою, а тут вона приходить сьогодні на могилу, а якесь дибільне , ну бо більше ніяк культурніше не назвеш ту особу і побачила що вкрали три вінки і рушник вишитий під фото мого кума Думки Ігора», - йдеться у дописі.
За словами жінки, з часу загибелі воїна не пройшло й місяця, а над могилою поглумилися крадії.
"Він загинув не пройшло і місяця, але таке робити ну це просто в голові не вміщається….Що ти, якщо ти будеш читати цей пост будеш робити з тим вишитим рушником ? В хаті повісиш. Мама йому все найкраще зробила, щоб віддати останню шану. Вінки можеш собі залишити діло тільки в рушнику, який його мама для нього подарувала. Поверни його на місце, якщо ти це читаєш», - просить Анатоніна Калакун.
Нагадаємо, 48-річний солдат Ігор Думка помер 16 жовтня 2023 року від поранень, отриманих під час міноментного обстрілу поблизу населеного пункту Новоандріївка Запорізької області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцькому районі невідомі пограбували могилу Героя
Сьогодні, 21:33
На Волині попрощалися із Героєм Анатолієм Ланевичем
Сьогодні, 20:41
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 листопада
Сьогодні, 20:00
У Пенсійному фонді розповіли, кому з українців анулюють субсидії
Сьогодні, 19:35
Які продукти здорожчали на волинських ринках у листопаді
Сьогодні, 18:51