У Луцькому районі невідомі пограбували могилу Героя

У Луцькому районі невідомі пограбували могилу Героя
У Луцькому районі з могили загиблого Героя Ігоря Думки невідомі вкрали три вінки та вишитий під фото мамою рушник.

Про це у Фейсбуці повідомила Анатоніна Калакун.

«Просто шок, не було ще сороковин, мати плаче за сином, відвідує могилку, вчиться жити з бідою, а тут вона приходить сьогодні на могилу, а якесь дибільне , ну бо більше ніяк культурніше не назвеш ту особу і побачила що вкрали три вінки і рушник вишитий під фото мого кума Думки Ігора», - йдеться у дописі.

За словами жінки, з часу загибелі воїна не пройшло й місяця, а над могилою поглумилися крадії.

"Він загинув не пройшло і місяця, але таке робити ну це просто в голові не вміщається….Що ти, якщо ти будеш читати цей пост будеш робити з тим вишитим рушником ? В хаті повісиш. Мама йому все найкраще зробила, щоб віддати останню шану. Вінки можеш собі залишити діло тільки в рушнику, який його мама для нього подарувала. Поверни його на місце, якщо ти це читаєш», - просить Анатоніна Калакун.
У Луцькому районі невідомі пограбували могилу Героя


Нагадаємо, 48-річний солдат Ігор Думка помер 16 жовтня 2023 року від поранень, отриманих під час міноментного обстрілу поблизу населеного пункту Новоандріївка Запорізької області.


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Теги: могила, крадії, герой
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