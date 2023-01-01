У Луцькому районі невідомі пограбували могилу Героя

У Луцькому районі з могили загиблого Герояневідомі вкрали три вінки та вишитий під фото мамою рушник.Про це у Фейсбуці повідомила«Просто шок, не було ще сороковин, мати плаче за сином, відвідує могилку, вчиться жити з бідою, а тут вона приходить сьогодні на могилу, а якесь дибільне , ну бо більше ніяк культурніше не назвеш ту особу і побачила що вкрали три вінки і рушник вишитий під фото мого кума Думки Ігора», - йдеться у дописі.За словами жінки, з часу загибелі воїна не пройшло й місяця, а над могилою поглумилися крадії."Він загинув не пройшло і місяця, але таке робити ну це просто в голові не вміщається….Що ти, якщо ти будеш читати цей пост будеш робити з тим вишитим рушником ? В хаті повісиш. Мама йому все найкраще зробила, щоб віддати останню шану. Вінки можеш собі залишити діло тільки в рушнику, який його мама для нього подарувала. Поверни його на місце, якщо ти це читаєш», - просить Анатоніна Калакун.Нагадаємо, 48-річний солдат Ігор Думка помер 16 жовтня 2023 року від поранень, отриманих під час міноментного обстрілу поблизу населеного пункту Новоандріївка Запорізької області.