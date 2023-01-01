Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 листопада
Сьогодні, 20:00
У понеділок, 20 листопада, у Луцьку та на території Волинської області синоптики прогнозують мокрий сніг.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
У Луцьку буде хмарно. Уночі - сніг, мокрий сніг. Вдень - мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, подекуди ожеледь.
На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.
Температура вночі 0-2° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.
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Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
У Луцьку буде хмарно. Уночі - сніг, мокрий сніг. Вдень - мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, подекуди ожеледь.
На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.
Температура вночі 0-2° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.
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