Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 листопада





Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



У Луцьку буде хмарно. Уночі - сніг, мокрий сніг. Вдень - мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, подекуди ожеледь.



На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.



Температура вночі 0-2° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 20 листопада, у Луцьку та на території Волинської області синоптики прогнозують мокрий сніг.Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.У Луцьку буде хмарно. Уночі - сніг, мокрий сніг. Вдень - мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, подекуди ожеледь.На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.Температура вночі 0-2° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.

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