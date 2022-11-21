Які продукти здорожчали на волинських ринках у листопаді





За даними обласного управління статистики, найбільше (на 20,7%) зросла ціна на овочі. На другому та третьому місці у рейтингу здорожчання — яйця (на 10,4%) і сало (на 9,4%), - повідомляє



Також в управлінні відмітили, що на споживчих ринках Волині підвищилися ціни на яловичину та телятину, кисломолочну продукцію, фрукти, сири, соняшникову олію, безалкогольні напої, молоко, рибу та продукти з риби, м'ясо птиці, макаронні вироби, хліб і сметану.



Водночас в області знизилися ціни на цукор, його ціна у порівнянні із вереснем зменшилася на 6,7%. Також дещо здешевшали: рис, свинині і масло.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За місяць ціни на споживчих ринках Волині зросли на 1,4 %. З початку року їжа та напої в області здорожчали на 4,4%.За даними обласного управління статистики, найбільше (на 20,7%) зросла ціна на овочі. На другому та третьому місці у рейтингу здорожчання — яйця (на 10,4%) і сало (на 9,4%), - повідомляє Суспільне Також в управлінні відмітили, що на споживчих ринках Волині підвищилися ціни на яловичину та телятину, кисломолочну продукцію, фрукти, сири, соняшникову олію, безалкогольні напої, молоко, рибу та продукти з риби, м'ясо птиці, макаронні вироби, хліб і сметану.Водночас в області знизилися ціни на цукор, його ціна у порівнянні із вереснем зменшилася на 6,7%. Також дещо здешевшали: рис, свинині і масло.

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