Які продукти здорожчали на волинських ринках у листопаді

Які продукти здорожчали на волинських ринках у листопаді
За місяць ціни на споживчих ринках Волині зросли на 1,4 %. З початку року їжа та напої в області здорожчали на 4,4%.

За даними обласного управління статистики, найбільше (на 20,7%) зросла ціна на овочі. На другому та третьому місці у рейтингу здорожчання — яйця (на 10,4%) і сало (на 9,4%), - повідомляє Суспільне.

Також в управлінні відмітили, що на споживчих ринках Волині підвищилися ціни на яловичину та телятину, кисломолочну продукцію, фрукти, сири, соняшникову олію, безалкогольні напої, молоко, рибу та продукти з риби, м'ясо птиці, макаронні вироби, хліб і сметану.

Водночас в області знизилися ціни на цукор, його ціна у порівнянні із вереснем зменшилася на 6,7%. Також дещо здешевшали: рис, свинині і масло.

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Теги: овочі, яйця, сало, ціни, Волинь
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