Які продукти здорожчали на волинських ринках у листопаді
Сьогодні, 18:51
За місяць ціни на споживчих ринках Волині зросли на 1,4 %. З початку року їжа та напої в області здорожчали на 4,4%.
За даними обласного управління статистики, найбільше (на 20,7%) зросла ціна на овочі. На другому та третьому місці у рейтингу здорожчання — яйця (на 10,4%) і сало (на 9,4%), - повідомляє Суспільне.
Також в управлінні відмітили, що на споживчих ринках Волині підвищилися ціни на яловичину та телятину, кисломолочну продукцію, фрукти, сири, соняшникову олію, безалкогольні напої, молоко, рибу та продукти з риби, м'ясо птиці, макаронні вироби, хліб і сметану.
Водночас в області знизилися ціни на цукор, його ціна у порівнянні із вереснем зменшилася на 6,7%. Також дещо здешевшали: рис, свинині і масло.
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За даними обласного управління статистики, найбільше (на 20,7%) зросла ціна на овочі. На другому та третьому місці у рейтингу здорожчання — яйця (на 10,4%) і сало (на 9,4%), - повідомляє Суспільне.
Також в управлінні відмітили, що на споживчих ринках Волині підвищилися ціни на яловичину та телятину, кисломолочну продукцію, фрукти, сири, соняшникову олію, безалкогольні напої, молоко, рибу та продукти з риби, м'ясо птиці, макаронні вироби, хліб і сметану.
Водночас в області знизилися ціни на цукор, його ціна у порівнянні із вереснем зменшилася на 6,7%. Також дещо здешевшали: рис, свинині і масло.
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