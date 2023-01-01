Депортований до росії маріуполець повернувся в Україну у свій день народження
Сьогодні, 18:04
Депортований до росії з окупованого Маріуполя 18-річний Богдан Єрмохін зміг повернутися в Україну.
Про це повідомив у своєму телеграм-каналі керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Нашій команді вдалося повернути додому Богдана Єрмохіна - українського хлопця, якого росія вивезла з окупованого Маріуполя до московської області.
Сьогодні Богдану виповнилося 18 років.
Хлопець раніше звернувся до Президента України з проханням допомогти йому виїхати в Україну.
"Ми були у постійній комунікації з Богданом і він вже в Україні, поруч зі своєю сестрою", - зауважив Андрій Єрмак.
Як повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, повернення відбулося а результатами перемовин з російською стороною в межах затвердженого плану дій президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA.
"Це був тернистий шлях. Богдан пережив багато, перебуваючи в рф, але попри все він хотів бути вдома! Сьогодні його бажання здійснилося. Я впевнений, що своє 18-річчя Богдан не забуде ніколи!", — зазначив Лубінець.
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Про це повідомив у своєму телеграм-каналі керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Нашій команді вдалося повернути додому Богдана Єрмохіна - українського хлопця, якого росія вивезла з окупованого Маріуполя до московської області.
Сьогодні Богдану виповнилося 18 років.
Хлопець раніше звернувся до Президента України з проханням допомогти йому виїхати в Україну.
"Ми були у постійній комунікації з Богданом і він вже в Україні, поруч зі своєю сестрою", - зауважив Андрій Єрмак.
Як повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, повернення відбулося а результатами перемовин з російською стороною в межах затвердженого плану дій президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA.
"Це був тернистий шлях. Богдан пережив багато, перебуваючи в рф, але попри все він хотів бути вдома! Сьогодні його бажання здійснилося. Я впевнений, що своє 18-річчя Богдан не забуде ніколи!", — зазначив Лубінець.
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