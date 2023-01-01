Депортований до росії маріуполець повернувся в Україну у свій день народження

Депортований до росії маріуполець повернувся в Україну у свій день народження
Депортований до росії з окупованого Маріуполя 18-річний Богдан Єрмохін зміг повернутися в Україну.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Нашій команді вдалося повернути додому Богдана Єрмохіна - українського хлопця, якого росія вивезла з окупованого Маріуполя до московської області.

Сьогодні Богдану виповнилося 18 років.

Хлопець раніше звернувся до Президента України з проханням допомогти йому виїхати в Україну.

"Ми були у постійній комунікації з Богданом і він вже в Україні, поруч зі своєю сестрою", - зауважив Андрій Єрмак.

Як повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, повернення відбулося а результатами перемовин з російською стороною в межах затвердженого плану дій президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA.

"Це був тернистий шлях. Богдан пережив багато, перебуваючи в рф, але попри все він хотів бути вдома! Сьогодні його бажання здійснилося. Я впевнений, що своє 18-річчя Богдан не забуде ніколи!", — зазначив Лубінець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: депортація, повернення, Богдан Єрмохін
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Український снайпер ліквідував окупанта на відстані 3,8 км, встановивши світовий рекорд
«Студентська рада – це не просто школа лідерства, це життя лідера», – голова Студради ВНУ Максим Пивоварчук
Депутати Волиньради просять Кабмін скасувати постанову про зміни у ввезенні гуманітарної допомоги
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Які продукти здорожчали на волинських ринках у листопаді
Сьогодні, 18:51
Депортований до росії маріуполець повернувся в Україну у свій день народження
Сьогодні, 18:04
У Польщі бус з українцями врізався в дерево: є загиблі
Сьогодні, 17:03
У Володимирі поховали Героя Анатолія Куляса
Сьогодні, 16:30
Суд покарав водійку, яка їздила п’яною у містечку на Волині
Сьогодні, 15:17
Схожі новини
Україна повернула чотирьох дітей, яких депортувала росія Україна повернула чотирьох дітей, яких депортувала росія
16 жовтень, 17:20
Ріс без батьків: Україна повернула депортованого до росії маріупольського підлітка Ріс без батьків: Україна повернула депортованого до росії маріупольського підлітка
28 травень, 05:16
Волинські депутати ініціюють відзначення 80-тих роковин депортації холмщаків на державному рівні Волинські депутати ініціюють відзначення 80-тих роковин депортації холмщаків на державному рівні
16 листопад, 17:11
Заборонено в’їзд в Україну терміном на п’ять років: із Волині видворили вірменина Заборонено в’їзд в Україну терміном на п’ять років: із Волині видворили вірменина
11 листопад, 05:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Які продукти здорожчали на волинських ринках у листопаді
Сьогодні, 18:51
 0
Депортований до росії маріуполець повернувся в Україну у свій день народження
Сьогодні, 18:04
 0
У Польщі бус з українцями врізався в дерево: є загиблі
Сьогодні, 17:03
 0
У Володимирі поховали Героя Анатолія Куляса
Сьогодні, 16:30
 0
Суд покарав водійку, яка їздила п’яною у містечку на Волині
Сьогодні, 15:17
 0
Медіа
відео
1/8