Депортований до росії маріуполець повернувся в Україну у свій день народження

Депортований до росії з окупованого Маріуполя 18-річнийзміг повернутися в Україну.Про це повідомив у своєму телеграм-каналі керівник Офісу президента"Нашій команді вдалося повернути додому Богдана Єрмохіна - українського хлопця, якого росія вивезла з окупованого Маріуполя до московської області.Сьогодні Богдану виповнилося 18 років.Хлопець раніше звернувся до Президента України з проханням допомогти йому виїхати в Україну."Ми були у постійній комунікації з Богданом і він вже в Україні, поруч зі своєю сестрою", - зауважив Андрій Єрмак.Як повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, повернення відбулося а результатами перемовин з російською стороною в межах затвердженого плану дій президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA."Це був тернистий шлях. Богдан пережив багато, перебуваючи в рф, але попри все він хотів бути вдома! Сьогодні його бажання здійснилося. Я впевнений, що своє 18-річчя Богдан не забуде ніколи!", — зазначив Лубінець.