На кладовищі волинського селища зламали туалет





Про це пише Альона Федорус, інформує



"15 листопада 2023 року, на кладовищі смт Іваничі було виявлено, що невідомими особами вкотре зірвані двері туалету та викручені завіси.

ВУЖКГ просить дбайливо ставитись до майна, яке належить громаді. При виявленні підозрілих осіб, які вчиняють вищевказані або інші правопорушення повідомляти 102", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На кладовищі в селищі Іваничі невідомі особи зламали туалет.Про це пише Альона Федорус, інформує Волинь.ЮА "15 листопада 2023 року, на кладовищі смт Іваничі було виявлено, що невідомими особами вкотре зірвані двері туалету та викручені завіси.ВУЖКГ просить дбайливо ставитись до майна, яке належить громаді. При виявленні підозрілих осіб, які вчиняють вищевказані або інші правопорушення повідомляти 102", - йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію