Селищна рада на Волині переплатила 70 тисяч за дрони для ЗСУ
Сьогодні, 14:16
Завдяки прокуратурі у місцевий бюджет повернуто кошти, зайво сплачені Олицькою селищною радою за квадрокоптери.
Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Господарський суд міста Києва задоволив позов Луцької окружної прокуратури в інтересах держави в особі Олицької селищної ради про стягнення з суб’єкта господарювання коштів, зайво сплачених органом місцевого самоврядування при закупівлі квадракоптерів для ЗСУ.
З’ясувалося, що, закупляючи у вересні 2023 року два квадрокоптери, замовник сплатив майже 70 тисяч гривень податку на додану вартість, а згідно із чинним законодавством такі операції звільнені від оподаткування ПДВ.
За втручання прокурорів кошти повернуто до місцевого бюджету.
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Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Господарський суд міста Києва задоволив позов Луцької окружної прокуратури в інтересах держави в особі Олицької селищної ради про стягнення з суб’єкта господарювання коштів, зайво сплачених органом місцевого самоврядування при закупівлі квадракоптерів для ЗСУ.
З’ясувалося, що, закупляючи у вересні 2023 року два квадрокоптери, замовник сплатив майже 70 тисяч гривень податку на додану вартість, а згідно із чинним законодавством такі операції звільнені від оподаткування ПДВ.
За втручання прокурорів кошти повернуто до місцевого бюджету.
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