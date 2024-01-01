Селищна рада на Волині переплатила 70 тисяч за дрони для ЗСУ





Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.



Господарський суд міста Києва задоволив позов Луцької окружної прокуратури в інтересах держави в особі Олицької селищної ради про стягнення з суб’єкта господарювання коштів, зайво сплачених органом місцевого самоврядування при закупівлі квадракоптерів для ЗСУ.



З’ясувалося, що, закупляючи у вересні 2023 року два квадрокоптери, замовник сплатив майже 70 тисяч гривень податку на додану вартість, а згідно із чинним законодавством такі операції звільнені від оподаткування ПДВ.



За втручання прокурорів кошти повернуто до місцевого бюджету.



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