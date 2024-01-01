Потребу у мобілізації на 2024-й знизили до 110 тисяч чоловіків

Потребу у мобілізації на 2024-й знизили до 110 тисяч чоловіків
Потреба Сил оборони у мобілізації українців у 2024 році становить приблизно 110 тисяч осіб.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів нардеп Руслан Горбенко.

«Зараз командування і військові на фронті зазначають, що потреба в особовому складі на цей рік становить 100-110 тисяч осіб. На мою особисту думку, за цей рік вдасться призвати приблизно до 120 тисяч новобранців», - заявив він.

З приводу заявленої раніше цифри в 500 тисяч чоловіків нардеп додав, що для забезпечення призову такої кількості військових, необхідна зброя та величезний фінансовий ресурс для їхнього навчання й утримання.

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Теги: мобілізація, ЗСУ
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