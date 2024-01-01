П’яний водій на Волині вляпався у кримінал за спробу відкупитися від патрульних

Ковельські патрульні під час вимірювання швидкості на автодорозі М-19, зупинили керманича автомобіля марки Audi, який перевищив допустиму швидкість в межах населеного пункту.Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.Під час спілкування у 54-річного водія патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Щоправда, чоловік відмовився проходити огляд на стан спʼяніння у визначеному законному порядку.Коли ж патрульні повідомили порушнику, що за це є адміністративна відповідальність, чоловік почав пропонувати їм неправомірну вигоду, аби уникнути цього. Неодноразові попередження на нього не діяли.На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу аби вони кваліфікували дії чоловіка. Наразі відомо, що за цим фактом відомості внесені ЄРДР за ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.