П’яний водій на Волині вляпався у кримінал за спробу відкупитися від патрульних
Сьогодні, 13:10
Ковельські патрульні під час вимірювання швидкості на автодорозі М-19, зупинили керманича автомобіля марки Audi, який перевищив допустиму швидкість в межах населеного пункту.
Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.
Під час спілкування у 54-річного водія патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Щоправда, чоловік відмовився проходити огляд на стан спʼяніння у визначеному законному порядку.
Коли ж патрульні повідомили порушнику, що за це є адміністративна відповідальність, чоловік почав пропонувати їм неправомірну вигоду, аби уникнути цього. Неодноразові попередження на нього не діяли.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу аби вони кваліфікували дії чоловіка. Наразі відомо, що за цим фактом відомості внесені ЄРДР за ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.
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Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.
Під час спілкування у 54-річного водія патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Щоправда, чоловік відмовився проходити огляд на стан спʼяніння у визначеному законному порядку.
Коли ж патрульні повідомили порушнику, що за це є адміністративна відповідальність, чоловік почав пропонувати їм неправомірну вигоду, аби уникнути цього. Неодноразові попередження на нього не діяли.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу аби вони кваліфікували дії чоловіка. Наразі відомо, що за цим фактом відомості внесені ЄРДР за ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.
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