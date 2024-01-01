П’яний водій на Волині вляпався у кримінал за спробу відкупитися від патрульних

П’яний водій на Волині вляпався у кримінал за спробу відкупитися від патрульних
Ковельські патрульні під час вимірювання швидкості на автодорозі М-19, зупинили керманича автомобіля марки Audi, який перевищив допустиму швидкість в межах населеного пункту.

Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.

Під час спілкування у 54-річного водія патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Щоправда, чоловік відмовився проходити огляд на стан спʼяніння у визначеному законному порядку.

Коли ж патрульні повідомили порушнику, що за це є адміністративна відповідальність, чоловік почав пропонувати їм неправомірну вигоду, аби уникнути цього. Неодноразові попередження на нього не діяли.
П’яний водій на Волині вляпався у кримінал за спробу відкупитися від патрульних

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу аби вони кваліфікували дії чоловіка. Наразі відомо, що за цим фактом відомості внесені ЄРДР за ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: патрульні, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Потребу у мобілізації на 2024-й знизили до 110 тисяч чоловіків
Сьогодні, 13:38
На Волині попрощалися із Героєм Андрієм Киричуком
Сьогодні, 13:22
П’яний водій на Волині вляпався у кримінал за спробу відкупитися від патрульних
Сьогодні, 13:10
В Україні за постачання російського ВПК судитимуть власників і топменеджерів концерну
Сьогодні, 12:52
На Волині вилучили контрабанду старовинних книг
Сьогодні, 12:36
Схожі новини
Патрульні показали, як пішоходи на Волині нахабно порушують ПДР Патрульні показали, як пішоходи на Волині нахабно порушують ПДР
04 червень, 14:12
На Волині водій врізався в авто патрульних і спробував втекти На Волині водій врізався в авто патрульних і спробував втекти
03 червень, 14:59
На Ковельській у Луцьку зловили п’яного водія На Ковельській у Луцьку зловили п’яного водія
30 травень, 17:41
П’яного «шумахера» у Луцьку видали «незрозумілі маневри» П’яного «шумахера» у Луцьку видали «незрозумілі маневри»
28 травень, 17:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучани віддали останню шану полеглому на війні земляку
Сьогодні, 13:56
 0
Потребу у мобілізації на 2024-й знизили до 110 тисяч чоловіків
Сьогодні, 13:38
 0
На Волині попрощалися із Героєм Андрієм Киричуком
Сьогодні, 13:22
 0
П’яний водій на Волині вляпався у кримінал за спробу відкупитися від патрульних
Сьогодні, 13:10
 0
В Україні за постачання російського ВПК судитимуть власників і топменеджерів концерну
Сьогодні, 12:52
 0
Медіа
відео
1/8