На Волині вилучили контрабанду старовинних книг

На Волині вилучили контрабанду старовинних книг
На «Устилузі» вилучили у чоловіка партію старовинних книг, які він намагався вивезти через «зелений коридор».

Про це у фейсбуці інформує Волинська митниця.

Вкотре митники зафіксували правопорушення на "зеленому коридорі", який громадянин безпідставно обрав для проходження митного контролю в автомобільному пункті пропуску "Устилуг".

Цього разу предметами, які підлягали обов'язковому письмовому декларуванню, стали книги французьких видавництв кінця XIX століття. Вони можуть становити культурну цінність, а переміщення такого антикваріату через кордон перебуває під контролем держави.

Книги тимчасово вилучено.

Відповідно до ч. 2 ст. 471 Митного кодексу, такі дії громадянина тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 30% вартості предметів правопорушення. Вона буде визначена експертами додатково.


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Теги: контрабанда, Волинь
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