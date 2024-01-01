На Волині вилучили контрабанду старовинних книг

На «Устилузі» вилучили у чоловіка, які він намагався вивезти через «зелений коридор».Про це у фейсбуці інформує Волинська митниця.Вкотре митники зафіксували правопорушення на "зеленому коридорі", який громадянин безпідставно обрав для проходження митного контролю в автомобільному пункті пропуску "Устилуг".Цього разу предметами, які підлягали обов'язковому письмовому декларуванню, стали книги французьких видавництв кінця XIX століття. Вони можуть становити культурну цінність, а переміщення такого антикваріату через кордон перебуває під контролем держави.Книги тимчасово вилучено.Відповідно до ч. 2 ст. 471 Митного кодексу, такі дії громадянина тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 30% вартості предметів правопорушення. Вона буде визначена експертами додатково.