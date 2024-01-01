На Волині вилучили контрабанду старовинних книг
Сьогодні, 12:36
На «Устилузі» вилучили у чоловіка партію старовинних книг, які він намагався вивезти через «зелений коридор».
Про це у фейсбуці інформує Волинська митниця.
Вкотре митники зафіксували правопорушення на "зеленому коридорі", який громадянин безпідставно обрав для проходження митного контролю в автомобільному пункті пропуску "Устилуг".
Цього разу предметами, які підлягали обов'язковому письмовому декларуванню, стали книги французьких видавництв кінця XIX століття. Вони можуть становити культурну цінність, а переміщення такого антикваріату через кордон перебуває під контролем держави.
Книги тимчасово вилучено.
Відповідно до ч. 2 ст. 471 Митного кодексу, такі дії громадянина тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 30% вартості предметів правопорушення. Вона буде визначена експертами додатково.
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Про це у фейсбуці інформує Волинська митниця.
Вкотре митники зафіксували правопорушення на "зеленому коридорі", який громадянин безпідставно обрав для проходження митного контролю в автомобільному пункті пропуску "Устилуг".
Цього разу предметами, які підлягали обов'язковому письмовому декларуванню, стали книги французьких видавництв кінця XIX століття. Вони можуть становити культурну цінність, а переміщення такого антикваріату через кордон перебуває під контролем держави.
Книги тимчасово вилучено.
Відповідно до ч. 2 ст. 471 Митного кодексу, такі дії громадянина тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 30% вартості предметів правопорушення. Вона буде визначена експертами додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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Сьогодні, 12:36