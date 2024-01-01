Росія втратила ще за минулу добу 1300 вояк





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.06.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 515 000 (+1300) осіб,



- танків ‒ 7828 (+22) од,



- бойових броньованих машин ‒ 15076 (+40) од,



- артилерійських систем – 13433 (+48) од,



- РСЗВ – 1095 (+3) од,



- засоби ППО ‒ 831 (+1) од,



- літаків – 357 (+0) од,



- гелікоптерів – 326 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10846 (+41),



- крилаті ракети ‒ 2270 (+0),



- кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,



- підводні човни ‒ 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн – 18360 (+63) од,



- спеціальна техніка ‒ 2230 (+7).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Всього захисники знищили близько 515 000 окупантів від початку вторгнення.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.- особового складу ‒ близько 515 000 (+1300) осіб,- танків ‒ 7828 (+22) од,- бойових броньованих машин ‒ 15076 (+40) од,- артилерійських систем – 13433 (+48) од,- РСЗВ – 1095 (+3) од,- засоби ППО ‒ 831 (+1) од,- літаків – 357 (+0) од,- гелікоптерів – 326 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10846 (+41),- крилаті ракети ‒ 2270 (+0),- кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,- підводні човни ‒ 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 18360 (+63) од,- спеціальна техніка ‒ 2230 (+7).

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