Росія втратила ще за минулу добу 1300 вояк

Росія втратила ще за минулу добу 1300 вояк
Всього захисники знищили близько 515 000 окупантів від початку вторгнення.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.06.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 515 000 (+1300) осіб,

- танків ‒ 7828 (+22) од,

- бойових броньованих машин ‒ 15076 (+40) од,

- артилерійських систем – 13433 (+48) од,

- РСЗВ – 1095 (+3) од,

- засоби ППО ‒ 831 (+1) од,

- літаків – 357 (+0) од,

- гелікоптерів – 326 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10846 (+41),

- крилаті ракети ‒ 2270 (+0),

- кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,

- підводні човни ‒ 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 18360 (+63) од,

- спеціальна техніка ‒ 2230 (+7).

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Теги: Росія, Україна, війна
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