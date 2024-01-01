Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 червня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 7 червня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Луцьк

Хмарна погода. Вночі невеликий короткочасний дощ. Вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер південний з переходом на західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 13-15°, вдень 23-25°.

Область

Хмарна погода. Вночі невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вдень помірний короткочасний дощ, гроза, подекуди град. Вітер південний з переходом на західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура по області вночі 10-15°, вдень 20-25°.

Температура води в річці Стир 21°, в озері Світязь 19°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 червня
Сьогодні, 20:00
Волинянин налагодив виробництво підроблених моторних мастил
Сьогодні, 19:00
Прокуратура на Волині відсудила землі заповідника на пів мільярда
Сьогодні, 18:35
У містечку на Волині військовий взяв шлюб із коханою
Сьогодні, 18:07
Україна втратила майже половину генерації на ГЕС
Сьогодні, 17:49
Схожі новини
Синоптики попередили: завтра в Луцьку – знову гроза Синоптики попередили: завтра в Луцьку – знову гроза
Сьогодні, 15:54
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 червня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 червня
05 червень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 червня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 червня
04 червень, 20:00
Синоптики попередили волинян: наближається гроза з градом Синоптики попередили волинян: наближається гроза з градом
04 червень, 13:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 червня
Сьогодні, 20:00
 0
Волинянин налагодив виробництво підроблених моторних мастил
Сьогодні, 19:00
 0
Прокуратура на Волині відсудила землі заповідника на пів мільярда
Сьогодні, 18:35
 0
У містечку на Волині військовий взяв шлюб із коханою
Сьогодні, 18:07
 0
Україна втратила майже половину генерації на ГЕС
Сьогодні, 17:49
 0
Медіа
відео
1/8