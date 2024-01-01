Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 червня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Луцьк



Хмарна погода. Вночі невеликий короткочасний дощ. Вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер південний з переходом на західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 13-15°, вдень 23-25°.



Область



Хмарна погода. Вночі невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вдень помірний короткочасний дощ, гроза, подекуди град. Вітер південний з переходом на західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура по області вночі 10-15°, вдень 20-25°.



Температура води в річці Стир 21°, в озері Світязь 19°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 7 червня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода. Вночі невеликий короткочасний дощ. Вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер південний з переходом на західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 13-15°, вдень 23-25°.Хмарна погода. Вночі невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вдень помірний короткочасний дощ, гроза, подекуди град. Вітер південний з переходом на західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура по області вночі 10-15°, вдень 20-25°.

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