На Шацьких озерах розпочався сезон відпочинку. ВІДЕО





Аби ви краще підготувались до сезону і спланували свою відпустку, журналісти дізналися, чи роздаватимуть повістки на пляжах, яка ціна номерів та будиночків, де смачно поїсти і в яку ціну пончики. А ще журналістам відкрили секрет справжніх світязьких смаколиків за 20-ти річним рецептом, - пише



Для майбутніх студентів - Вікторії, Мії та Іванки - це останнє літо зі шкільними друзями.



«Приїхали відпочити, бо це виходить останнє літо перед 11 класом, далі вступ 11 клас, НМТ а зараз таке останнє добре відпочити щоб запамятати спокійно», - ділиться школярка Іванка.



А запам'ятати є що. Чиста і цілюща вода, гарна природа і смачна іжа, по яку ідуть аж із сусідньої Польщі.



«Нам тут дуже подобається бо озера тут чисті є і в них дуже багато срібла а в польщі немає срібла в озерах», - розповів Лукаш Мрочек, відпочивальник з Варшави.



Таких відпочивальників, як Лукаш Мрочек з Варшави, було б більше, якби побудували в області ще один пункт пропуску поблизу українського села Адамчуки і польського Збереже. Раніше задіювали водний шлях. До початку масштабної війни тут щоліта прокладали понтонний міст через Західний Буг і запрошували поляків у гості.



На місцевому ринку гості з Польщі купують рибу, аджику та квас. Перші продавці радіють покупцям, бо сезон тут направду не довгий, а пенсій на життя не вистачає.



«320 для вас сезон, це важливо, це наш заробіток, так самі знаєте для нас, пенсіонерів, як заробити, яка та пенсія», - зізнається місцева мешканка Надія.



Так звані пончикістки пропонують пончики по 40 гривень із найрізноманітнішими начинками від лохини, малини, вишень, сиру, тощо. Ціна риби стартує тут від 200 гривень за жменю сушених у печі місцевих сомів і 450 гривень за 500 грамів в'яленої. Який він справжній рецепт пончиків - їдемо дізнаватись до місцевої пончистки Галини Бегези - з Шацька.



«Ми завжди тісто місимо на козячому молочкові, і там таке пишне тісто буде. Вбиваю яйця, збиваю міксером, кипить молочко з олійкою, там 50 грам олійки і як збила збила, то додаю кипяточок цей до яєць, тоді воно прохолодає, даю дві ложки сметанки і тістечко - як пушок мякесеньке», - каже Галина Бегеза.



Собівартість такого пончика, за словами майстрині, 15 гривень, на березі ж він вартуватиме значно більше. Але купивши цей смаколик, чи заплативши гроші за туристичний збір на в’їзді у Шацьк, ми підтримуємо тих, хто живе тут і дбає про збереження краси наших озер, які подарують кожному незабутній відпочинок по-волинськи і можливість відволіктись.



До старту сезону, який традиційно розпочався 1 червня і триватиме до 31 серпня, селищна рада готується завчасно.



«Біля 100 тисяч людей відвідало наш край в минулому році, зважаючи на нинишню ситуацію і в зв'язку з новим законом про мобілізацію буде людей все-таки менше, зараз багато чоловіків призвані», - розповіла Людмила Єрофеєва, заступниця Шацького селищного голови.



Дізнаємося, що працівники ТЦК можуть навідуватися і на пляжі.



«Нас про перевірки не попереджають. Вони можуть вручати повістки і громадському місці, тому ми не можемо сказати, що їх не буде і сказати, що наше ТЦК не буде цього робити», - додає Людмила Єрофеєва.



У період воєнного стану, як і всюди, тут діє комендантська година, за дотриманням якої стежить поліція. На час повітряної тривоги відпочивальникам радять їхати в укриття лікарень та шкіл.



Щодо біотуалетів на березі та великих сміттєвих баків - про них мав завчасно подбати Шацький національний природний парк. Але до кінця червня справити нужду відпочивальникам на березі буде ніде. Адже тендер лише планують провести, а торги на прозоро нацпарк оголосив пізно - лише 3 червня.



Із туалетами у номерах або на вулиці, з власною кухнею, а ще з джакузі, чанами та харчуванням - вибір житла для відпочивальників великий і ціни різні.



«Півтори тисячі ми платимо за трьох за добу, але може й дорожче. Все залежить від того, який номер, але загалом картина дуже тут», - зізнаються Віталій та Леся, відпочивальники із Дубна



«Я памятаю по минулому році було 10 днів 10 тисяч трошки круто як для пересічного шукаюбть де дешевше», - каже Валентина Кушнір, відпочивальниця з Нововолинська.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Шацьких озерах розпочався відпочинковий сезон. Перлина Волині приймає перших гостей, які їдуть сюди не тільки з різних куточків Волині, а й з-за її меж. Обирають Шацькі озера для відпочинку навіть іноземці.Аби ви краще підготувались до сезону і спланували свою відпустку, журналісти дізналися, чи роздаватимуть повістки на пляжах, яка ціна номерів та будиночків, де смачно поїсти і в яку ціну пончики. А ще журналістам відкрили секрет справжніх світязьких смаколиків за 20-ти річним рецептом, - пише ВСН з посиланням на 12 канал Для майбутніх студентів -та- це останнє літо зі шкільними друзями.«Приїхали відпочити, бо це виходить останнє літо перед 11 класом, далі вступ 11 клас, НМТ а зараз таке останнє добре відпочити щоб запамятати спокійно», - ділиться школярка Іванка.А запам'ятати є що. Чиста і цілюща вода, гарна природа і смачна іжа, по яку ідуть аж із сусідньої Польщі.«Нам тут дуже подобається бо озера тут чисті є і в них дуже багато срібла а в польщі немає срібла в озерах», - розповів Лукаш Мрочек, відпочивальник з Варшави.Таких відпочивальників, якз Варшави, було б більше, якби побудували в області ще один пункт пропуску поблизу українського села Адамчуки і польського Збереже. Раніше задіювали водний шлях. До початку масштабної війни тут щоліта прокладали понтонний міст через Західний Буг і запрошували поляків у гості.На місцевому ринку гості з Польщі купують рибу, аджику та квас. Перші продавці радіють покупцям, бо сезон тут направду не довгий, а пенсій на життя не вистачає.«320 для вас сезон, це важливо, це наш заробіток, так самі знаєте для нас, пенсіонерів, як заробити, яка та пенсія», - зізнається місцева мешканкаТак звані пончикістки пропонують пончики по 40 гривень із найрізноманітнішими начинками від лохини, малини, вишень, сиру, тощо. Ціна риби стартує тут від 200 гривень за жменю сушених у печі місцевих сомів і 450 гривень за 500 грамів в'яленої. Який він справжній рецепт пончиків - їдемо дізнаватись до місцевої пончистки- з Шацька.«Ми завжди тісто місимо на козячому молочкові, і там таке пишне тісто буде. Вбиваю яйця, збиваю міксером, кипить молочко з олійкою, там 50 грам олійки і як збила збила, то додаю кипяточок цей до яєць, тоді воно прохолодає, даю дві ложки сметанки і тістечко - як пушок мякесеньке», - каже Галина Бегеза.Собівартість такого пончика, за словами майстрині, 15 гривень, на березі ж він вартуватиме значно більше. Але купивши цей смаколик, чи заплативши гроші за туристичний збір на в’їзді у Шацьк, ми підтримуємо тих, хто живе тут і дбає про збереження краси наших озер, які подарують кожному незабутній відпочинок по-волинськи і можливість відволіктись.До старту сезону, який традиційно розпочався 1 червня і триватиме до 31 серпня, селищна рада готується завчасно.«Біля 100 тисяч людей відвідало наш край в минулому році, зважаючи на нинишню ситуацію і в зв'язку з новим законом про мобілізацію буде людей все-таки менше, зараз багато чоловіків призвані», - розповіла, заступниця Шацького селищного голови.Дізнаємося, що працівники ТЦК можуть навідуватися і на пляжі.«Нас про перевірки не попереджають. Вони можуть вручати повістки і громадському місці, тому ми не можемо сказати, що їх не буде і сказати, що наше ТЦК не буде цього робити», - додає Людмила Єрофеєва.У період воєнного стану, як і всюди, тут діє комендантська година, за дотриманням якої стежить поліція. На час повітряної тривоги відпочивальникам радять їхати в укриття лікарень та шкіл.Щодо біотуалетів на березі та великих сміттєвих баків - про них мав завчасно подбати Шацький національний природний парк. Але до кінця червня справити нужду відпочивальникам на березі буде ніде. Адже тендер лише планують провести, а торги на прозоро нацпарк оголосив пізно - лише 3 червня.Із туалетами у номерах або на вулиці, з власною кухнею, а ще з джакузі, чанами та харчуванням - вибір житла для відпочивальників великий і ціни різні.«Півтори тисячі ми платимо за трьох за добу, але може й дорожче. Все залежить від того, який номер, але загалом картина дуже тут», - зізнаютьсята, відпочивальники із Дубна«Я памятаю по минулому році було 10 днів 10 тисяч трошки круто як для пересічного шукаюбть де дешевше», - каже Валентина Кушнір, відпочивальниця з Нововолинська.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію