Для воїна 14 ОМБр, який монтує міні-фільми про знищення окупантів, вручили бригадний «Оскар»

У 14 окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого відзначили військовослужбовця, який створює міні-фільми про знищення російських окупантів.Про це йдеться на сторінці 14 ОМБр.З нагоди Дня журналіста командування нагородило військовослужбовців, які до того, як піти до війська, працювали у журналістиці. Командир Князівської бригади полковникпривітав хлопців і вручив бригадні відзнаки."Крім цього режисер Князівської бригади Не той Тарантіно навіть отримав "Оскар". У бригаді зазначили, що фільми військовослужбовця давно полюбилися підписникам, і в коментарях під відео вони багато разів зазначали, що треба таки вручити таку нагороду."Війна іде не лише на фронті, а й в інформаційному просторі. Ворог постійно пхає свій ніс навіть у інтернет-ресурси нашої бригади. Періодично атакує Телеграм-канал, пише ганебні коментарі у Фейсбуці тощо. Ми могли б просто вимкнути коментарі, обмеживши цим йому можливості. Тоді б і наші читачі лишилися змоги висловлюватися…Але ми вирішили дещо вигадати, щоб «насолити» ворогам та підняти настрій нашій аудиторії", - повідомляють у бригаді.Князівські воїни повідомляють, що їм хотілося, щоб на обличчях підписників, які слідкують за сторінкою бригади, з’явилася посмішка. Тоді й народилася ідея, формат якої відразу «зайшов»."Фільми Квентіна Тарантіно завжди славилися вдалими діалогами. Подібне завдання поставив собі і я. І щоб провести паралель з режисером, але не порушити авторські права, назвався - Не той Тарантіно. А назва кіностудії - Kupyan´k Hooligans production", - розповідає князівський воїн-режисер.Як відомо, у відео відзнятих із дронів повністю відсутній звук. Додає відповідні звуки, щоб краще занурити глядача у атмосферу подій саме Не той Тарантіно. Він почав створювати сюжетну лінію, монтувати відео, додавати звуки навколишнього середовища, інфографіку, титри. Згодом, за допомогою штучного інтелекту, у фільмах з’явився голос. Йому вдається вигадати сюжет…Слід зазначити, що відео створюють не лише за мотивами реальних фільмів Квентіна Тарантіно. За основу беруться актуальні події та підбирається відповідна кінострічка.Коли на росії проходили вибори, волинський воїн зробив фільм «Сутула гора», де згадувалося і про концерт Кобзона, і про бутерброд Навального, показано фразу «Ми своіх нє бросаєм» - в дії. Фільм зібрав багато переглядів, уподобань та коментів.Підписники допомагають вдосконалювати фільми, активно коментують, просять створювати нові та дають поради. Не той Тарантіно прислухається до їх думки. Наприклад, перші діалоги створювалися, «як воно є» - російською, але за бажанням прихильників режисера, стали перекладатися солов’їною. Також за їх бажанням на початку фільмів тепер йде допис: «У фільмі жодна людина не постраждала»."Поки ворог не вгамується, будемо продовжувати битися з ним на всіх фронтах. Знищувати кулями, дронами, ракетами та давити морально на інформаційному фронті, - запевняє Не той Тарантіно.