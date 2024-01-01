НАТО планує обмінюватися з Україною розвідданими

Угода, яка запроваджує нові стандарти для обміну інформацією між Україною та НАТО, зокрема про ланцюги постачання безпілотників, буде фіналізована до саміту Альянсу у Вашингтоні.Північноатлантичний альянс і Україна планують підписати угоду про розширення співпраці у сфері оборонних технологій та обміні розвідданими про можливості Росії в галузі радіоелектронної боротьби. Про це повідомив помічник генерального секретаря НАТО, - передає "Кореспондент з посиланням на Bloomberg.За його словами, угода, яка запроваджує нові стандарти для обміну інформацією між Україною та НАТО, зокрема про ланцюги постачання безпілотників, буде фіналізована до саміту Альянсу у Вашингтоні.Одна з цілей угоди - допомогти Україні стати масштабним постачальником технологій після закінчення війни, а для НАТО йдеться і про наслідування деяких прикладів швидкого впровадження і розгортання військових технологій.Заява ван Веела пролунала на першому Форумі оборонних інновацій Україна-НАТО, який відбувся в Кракові на початку тижня і в якому взяли участь представники 17 країни, зокрема України, Бельгії та США. Головною темою заходу було те, як протидіяти постійному глушінню Росією глобальної системи позиціонування GPS, що зробило неефективними деякі українські безпілотники та іноземну високоточну зброю.