7 червня на Волині: гортаючи календар

7 червня на Волині: гортаючи календар
День народження 7 червня відзначають головний спеціаліст відділу інформаційної роботи Луцької міської ради Ярослав Кухаренко (на фото), громадський діяч Андрій Хведчак, депутат Луцької міськради Юрій Безпятко.

Вітаємо їх, а також усіх, у кого 7 червня день ангела, – чоловіків з ім’ям Іван.

Бажаємо іменинникам здоров’я, достатку й успіхів у праці.

7 червня 1946 року Указом Президії Верховної Ради УРСР Седлищенський район Волинської області було перейменовано у Старовижівський з центром у селищі Стара Вижівка.

7 червня 2011 в містечку Устилуг Володимир-Волинського району освятили новозбудований храм Вознесіння Господнього.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
7 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
НАТО планує обмінюватися з Україною розвідданими
06 червень, 23:19
У Луцьку біля училища відкрили меморіальні дошки на честь 27 воїнів-випускників. ВІДЕО
06 червень, 22:38
Для воїна 14 ОМБр, який монтує міні-фільми про знищення окупантів, вручили бригадний «Оскар»
06 червень, 21:57
На Шацьких озерах розпочався сезон відпочинку. ВІДЕО
06 червень, 21:16
Схожі новини
6 червня на Волині: гортаючи календар 6 червня на Волині: гортаючи календар
06 червень, 00:00
1 червня на Волині: гортаючи календар 1 червня на Волині: гортаючи календар
01 червень, 00:00
30 травня на Волині: гортаючи календар 30 травня на Волині: гортаючи календар
30 травень, 00:00
28 травня на Волині: гортаючи календар 28 травня на Волині: гортаючи календар
28 травень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
7 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
НАТО планує обмінюватися з Україною розвідданими
06 червень, 23:19
 0
У Луцьку біля училища відкрили меморіальні дошки на честь 27 воїнів-випускників. ВІДЕО
06 червень, 22:38
 0
Для воїна 14 ОМБр, який монтує міні-фільми про знищення окупантів, вручили бригадний «Оскар»
06 червень, 21:57
 0
На Шацьких озерах розпочався сезон відпочинку. ВІДЕО
06 червень, 21:16
 0
Медіа
відео
1/8