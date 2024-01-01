Що буде з доларом у червні: думки експертів





Увечері ж 6 червня банки виставили курс на середньому рівні 40,1/40,7 грн/долар (купівля/продаж). Обмінники – 40,08/40,68 грн/долар. Про курсові очікування Тарас Лєсовий.



Він зазначив, що щоденні курсові зміни очікуються:



до 30-50 коп. у банках;

до 50 коп. у обмінних пунктах.



"З 10 по 16 червня на ринку не варто очікувати якихось надмірних, революційних подій. Курсові зміни будуть "у робочому порядку" згідно з правилами режиму "керованої гнучкості". Ми припускаємо, що на ринок тиснутиме інфляція та можливе зростання попиту, однак у регулятора є достатньо можливостей і засобів, щоб уберегти ринок від негативних явищ", – повідомив Лєсовий.



Банки виставили курс на середньому рівні 40,1/40,7 грн/долар



Що буде з доларом у червні



Загалом у червні українцям не слід очікувати різких змін курсу долара. Так, провідний експерт Департаменту глобальних ринків ОТП Банку Євген Міюц зазначає: на початку червня очікується корекція курсу до 40/40,3 грн/долар – завдяки виплатам заробітної плати. Однак далі, за його словами, можливе зростання до рівнів 40,5/40,95 грн.



Водночас, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько прогнозує, що діапазон курсових коливань у червні перебуватиме в межах 40-41 грн. При цьому курс у конкретний момент часу залежатиме, за її словами, від низки факторів – зокрема, новинного фону.



Загалом, після досить тривалого періоду зростання офіційного курсу долара (завершився 3 червня), гривня почала зміцнюватися. Втім, нагадав голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу"), при переході до керованої гнучкості курсу, НБУ попереджав, що коливання розширюватимуться. А тому українцям треба "потроху звикати" до цього.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні очікується суттєва зміна курсу готівкового долара. За прогнозами, у період з 10 по 16 червня вартість валюти в банках та обмінниках перебуватиме у межах 40-41,2 грн/долар.Увечері ж 6 червня банки виставили курс на середньому рівні 40,1/40,7 грн/долар (купівля/продаж). Обмінники – 40,08/40,68 грн/долар. Про курсові очікування OBOZ.UA розповів начальник департаменту казначейства Глобус БанкуВін зазначив, що щоденні курсові зміни очікуються:до 30-50 коп. у банках;до 50 коп. у обмінних пунктах."З 10 по 16 червня на ринку не варто очікувати якихось надмірних, революційних подій. Курсові зміни будуть "у робочому порядку" згідно з правилами режиму "керованої гнучкості". Ми припускаємо, що на ринок тиснутиме інфляція та можливе зростання попиту, однак у регулятора є достатньо можливостей і засобів, щоб уберегти ринок від негативних явищ", – повідомив Лєсовий.Банки виставили курс на середньому рівні 40,1/40,7 грн/доларЗагалом у червні українцям не слід очікувати різких змін курсу долара. Так, провідний експерт Департаменту глобальних ринків ОТП Банку Євген Міюц зазначає: на початку червня очікується корекція курсу до 40/40,3 грн/долар – завдяки виплатам заробітної плати. Однак далі, за його словами, можливе зростання до рівнів 40,5/40,95 грн.Водночас, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bankпрогнозує, що діапазон курсових коливань у червні перебуватиме в межах 40-41 грн. При цьому курс у конкретний момент часу залежатиме, за її словами, від низки факторів – зокрема, новинного фону.Загалом, після досить тривалого періоду зростання офіційного курсу долара (завершився 3 червня), гривня почала зміцнюватися. Втім, нагадав голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики("Слуга народу"), при переході до керованої гнучкості курсу, НБУ попереджав, що коливання розширюватимуться. А тому українцям треба "потроху звикати" до цього.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію