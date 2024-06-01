В Україні жінок перенавчатимуть на «чоловічі» професії
Сьогодні, 03:41
У Мінекономіки заявили про необхідність приділити більше уваги програмам перекваліфікації українців, які залишаються в тилу, на професії, які мають максимальний попит.
В першу чергу йдеться про жінок, які опановують колись суто "чоловічі" професії. Про це перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко розповіла під час зустрічі з президентом ЄБРР Оділь Рено-Бассо, - пише "Українська правда".
"На сьогодні для української економіки є два критично важливих виклики - це енергетичні проблеми та нестача робочої сили. Через російські обстріли Україна втратила частину генеруючих потужностей і зараз відбуваються відключення світла по всій країні, від яких страждає, як бізнес, так і прості громадяни.
Обидві ці категорії мають потреби в фінансуванні для збільшення своєї енергоефективності та забезпечення енергетичних потреб. Уряд зараз розробляє відповідну програму пільгового кредитування. Сподіваємось, що ЄБРР підтримає наші ініціативи й зі свого боку допоможе профінансувати проєкти відновлення енергетики України", - заявила Свириденко.
За її словами, ще одним важливим викликом для економіки стала мобілізація спеціалістів до лав ЗСУ.
"Нам зараз потрібно приділити більше уваги програмам перекваліфікації українців, які залишаються в тилу, на професії, які мають максимальний попит. В першу чергу мова йде про жінок, які вже сьогодні опановують колись суто "чоловічі" професії.
Наприклад, тілоохоронців, водіїв вантажівок, автобусів або навіть тракторів - такі зараз реалії ринку праці. Перекваліфікація спеціалістів, разом з працевлаштуванням ветеранів - це головні виклики для уряду на ринку праці. ЄБРР розгляне можливість фінансово підтримати реалізацію відповідних програм перекваліфікації, як з боку держави, так і зі сторони українського бізнесу", - додала вона.
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В першу чергу йдеться про жінок, які опановують колись суто "чоловічі" професії. Про це перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко розповіла під час зустрічі з президентом ЄБРР Оділь Рено-Бассо, - пише "Українська правда".
"На сьогодні для української економіки є два критично важливих виклики - це енергетичні проблеми та нестача робочої сили. Через російські обстріли Україна втратила частину генеруючих потужностей і зараз відбуваються відключення світла по всій країні, від яких страждає, як бізнес, так і прості громадяни.
Обидві ці категорії мають потреби в фінансуванні для збільшення своєї енергоефективності та забезпечення енергетичних потреб. Уряд зараз розробляє відповідну програму пільгового кредитування. Сподіваємось, що ЄБРР підтримає наші ініціативи й зі свого боку допоможе профінансувати проєкти відновлення енергетики України", - заявила Свириденко.
За її словами, ще одним важливим викликом для економіки стала мобілізація спеціалістів до лав ЗСУ.
"Нам зараз потрібно приділити більше уваги програмам перекваліфікації українців, які залишаються в тилу, на професії, які мають максимальний попит. В першу чергу мова йде про жінок, які вже сьогодні опановують колись суто "чоловічі" професії.
Наприклад, тілоохоронців, водіїв вантажівок, автобусів або навіть тракторів - такі зараз реалії ринку праці. Перекваліфікація спеціалістів, разом з працевлаштуванням ветеранів - це головні виклики для уряду на ринку праці. ЄБРР розгляне можливість фінансово підтримати реалізацію відповідних програм перекваліфікації, як з боку держави, так і зі сторони українського бізнесу", - додала вона.
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