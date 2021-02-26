Малі аграрії Волині зможуть отримати фінансову підтримку від уряду

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо надання грантової підтримки малим агровиробникам.Про це повідомляють у Волинській ОВА.Першочергово грантові кошти спрямують на фінансову підтримку аграріїв, які мають у власності чи користуванні до 120 га, утримують до 100 корів або до 500 маточного поголів’я кіз чи овець.Крім того, збільшено статутний капітал Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Це суттєво знизить ризики для банків при кредитуванні і стимулюватиме банки співпрацювати з малими та середніми сільгоспвиробниками.Сільгоспвиробники зможуть отримати таку підтримку:4000 грн на один гектар оброблюваних угідь;7000 гривень на одну корову всіх напрямів продуктивності;2000 грн на одну голову кіз або овець.Про початок прийому заявок буде повідомлено на сайті Мінагрополітики. Орієнтовно реєстрація розпочнеться в кінці червня.