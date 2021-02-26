Малі аграрії Волині зможуть отримати фінансову підтримку від уряду
Сьогодні, 05:28
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо надання грантової підтримки малим агровиробникам.
Про це повідомляють у Волинській ОВА.
Першочергово грантові кошти спрямують на фінансову підтримку аграріїв, які мають у власності чи користуванні до 120 га, утримують до 100 корів або до 500 маточного поголів’я кіз чи овець.
Крім того, збільшено статутний капітал Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Це суттєво знизить ризики для банків при кредитуванні і стимулюватиме банки співпрацювати з малими та середніми сільгоспвиробниками.
Сільгоспвиробники зможуть отримати таку підтримку:
4000 грн на один гектар оброблюваних угідь;
7000 гривень на одну корову всіх напрямів продуктивності;
2000 грн на одну голову кіз або овець.
Про початок прийому заявок буде повідомлено на сайті Мінагрополітики. Орієнтовно реєстрація розпочнеться в кінці червня.
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Про це повідомляють у Волинській ОВА.
Першочергово грантові кошти спрямують на фінансову підтримку аграріїв, які мають у власності чи користуванні до 120 га, утримують до 100 корів або до 500 маточного поголів’я кіз чи овець.
Крім того, збільшено статутний капітал Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Це суттєво знизить ризики для банків при кредитуванні і стимулюватиме банки співпрацювати з малими та середніми сільгоспвиробниками.
Сільгоспвиробники зможуть отримати таку підтримку:
4000 грн на один гектар оброблюваних угідь;
7000 гривень на одну корову всіх напрямів продуктивності;
2000 грн на одну голову кіз або овець.
Про початок прийому заявок буде повідомлено на сайті Мінагрополітики. Орієнтовно реєстрація розпочнеться в кінці червня.
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