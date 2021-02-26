Малі аграрії Волині зможуть отримати фінансову підтримку від уряду

Малі аграрії Волині зможуть отримати фінансову підтримку від уряду
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо надання грантової підтримки малим агровиробникам.

Про це повідомляють у Волинській ОВА.

Першочергово грантові кошти спрямують на фінансову підтримку аграріїв, які мають у власності чи користуванні до 120 га, утримують до 100 корів або до 500 маточного поголів’я кіз чи овець.

Крім того, збільшено статутний капітал Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Це суттєво знизить ризики для банків при кредитуванні і стимулюватиме банки співпрацювати з малими та середніми сільгоспвиробниками.

Сільгоспвиробники зможуть отримати таку підтримку:

4000 грн на один гектар оброблюваних угідь;
7000 гривень на одну корову всіх напрямів продуктивності;
2000 грн на одну голову кіз або овець.

Про початок прийому заявок буде повідомлено на сайті Мінагрополітики. Орієнтовно реєстрація розпочнеться в кінці червня.

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Теги: Волинь, сільське господарство, компенсація, гроші, аграрії, бізнес
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