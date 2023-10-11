Як зберегти «холод» у холодильнику під час тривалих відключень світла









Що робити з холодильником, коли немає світла

Насамперед не забуваймо, що певний час низька температура всередині ще протримається. Проте для цього потрібно перевірити стан ущільнювачів і за необхідності замінити їх.



На це також впливає температура в кімнаті. Якщо у вас є можливість, влітку не відчиняйте вікна в пікові години спеки, щоб зберігати всередині прохолоду.



Не відкривайте холодильник надовго та дуже часто.



Якщо світла все ще немає, а холодильник стає теплішим, потрібно застосувати додаткові методи охолодження. Наприклад, ви можете придбати спеціальні акумулятори холоду. Це такі ємності, заповнені сольовим розчином великої тепломісткості.



Аналогічним методом можна використовувати блоковий чи сухий лід. Ще всередину можна покласти заморожені контейнери чи пляшки з водою, але заливайте менше, ніж доверху, щоб лід не розірвав її.



Щоб вода танула повільно, змішайте її з сіллю.



Крім того, для якомога довшої роботи холодильника важливий спосіб заповнення його об'єму. Робіть це так, щоб не закривати вентиляційні отвори. Не ставте посуд впритул один до одного, щоб повітря могло вільно циркулювати всередині.



Ще одне важливе правило - не ставте в холодильник гарячі чи теплі страви. Вони швидко нагрівають простір навколо себе, що може нашкодити холодильнику.



Чим можна замінити холодильник

Термосумка. Її холодильні елементи потрібно зберігати в морозилці.

Погріб/підвал. У приватних будинках зазвичай є така "холодна кімната".

Криниця працює так само як підвал чи погріб. Для зберігання потрібно покласти продукти у відро та опустити вниз. Розмістіть відро так, щоб воно було на дві третини у воді, а продукти - герметично упаковані.

Саморобний льох з бочки. Викопайте яму у формі бочки, помістіть в неї бочку, де й будете зберігати продукти. Щоразу, як ви її відкриваєте, прикопуйте для збереження низьких температур.

Балкон.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Для того, щоб холодильник встиг охолонути до потрібної температури, важливим є час. В умовах аварійних чи екстрених відключень прилад не встигає "набратися холоду", внаслідок чого можуть псуватися продукти. РБК-Україна зібрало поради, як зберегти "холод" у холодильнику під час тривалих відключень світла.Насамперед не забуваймо, що певний час низька температура всередині ще протримається. Проте для цього потрібноНа це також впливає температура в кімнаті. Якщо у вас є можливість, влітку не відчиняйте вікна в пікові години спеки, щоб зберігати всередині прохолоду.Якщо світла все ще немає, а холодильник стає теплішим, потрібно застосувати додаткові методи охолодження. Наприклад, ви можете. Це такі ємності, заповнені сольовим розчином великої тепломісткості.Аналогічним методом можна використовувати. Ще всередину можна покласти заморожені контейнери чи пляшки з водою, але заливайте менше, ніж доверху, щоб лід не розірвав її.Щоб вода танула повільно, змішайте її з сіллю.Крім того, для якомога довшої роботи холодильника важливийРобіть це так, щоб не закривати вентиляційні отвори. Не ставте посуд впритул один до одного, щоб повітря могло вільно циркулювати всередині.Ще одне важливе правило -Вони швидко нагрівають простір навколо себе, що може нашкодити холодильнику.. Її холодильні елементи потрібно зберігати в морозилці.У приватних будинках зазвичай є така "холодна кімната".працює так само як підвал чи погріб. Для зберігання потрібно покласти продукти у відро та опустити вниз. Розмістіть відро так, щоб воно було на дві третини у воді, а продукти - герметично упаковані.Викопайте яму у формі бочки, помістіть в неї бочку, де й будете зберігати продукти. Щоразу, як ви її відкриваєте, прикопуйте для збереження низьких температур.

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