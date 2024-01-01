Вночі ППО збила всі ракети і 48 дронів
Сьогодні, 09:07
У ніч на п'ятницю, 7 червня, російська армія завдала масованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Била зі стратегічної авіації – бомбардувальників Ту-95МС з повітряного простору Саратовської області та ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із російських районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ та окупованого Криму.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Загалом ворог задіяв п'ять крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 53 ударні БпЛА "Shahed-131/136". Ракети вдалося збити всі, безпілотники – частково.
"В результаті протиповітряного бою збито 48 ударних БпЛА та 5 крилатих ракет Х-101/Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях", – сказав він.
Відбивали ворожий напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних Сил.
У Київській області внаслідок атаки загорівся промисловий об'єкт. Інші наслідки з'ясовують.
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Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Загалом ворог задіяв п'ять крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 53 ударні БпЛА "Shahed-131/136". Ракети вдалося збити всі, безпілотники – частково.
"В результаті протиповітряного бою збито 48 ударних БпЛА та 5 крилатих ракет Х-101/Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях", – сказав він.
Відбивали ворожий напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних Сил.
У Київській області внаслідок атаки загорівся промисловий об'єкт. Інші наслідки з'ясовують.
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