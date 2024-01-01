Вночі ППО збила всі ракети і 48 дронів





Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.



Загалом ворог задіяв п'ять крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 53 ударні БпЛА "Shahed-131/136". Ракети вдалося збити всі, безпілотники – частково.



"В результаті протиповітряного бою збито 48 ударних БпЛА та 5 крилатих ракет Х-101/Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях", – сказав він.



Відбивали ворожий напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних Сил.



У Київській області внаслідок атаки загорівся промисловий об'єкт. Інші наслідки з'ясовують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на п'ятницю, 7 червня, російська армія завдала масованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Била зі стратегічної авіації – бомбардувальників Ту-95МС з повітряного простору Саратовської області та ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із російських районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ та окупованого Криму.Про це повідомив командувач Повітряних силЗагалом ворог задіяв п'ять крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 53 ударні БпЛА "Shahed-131/136". Ракети вдалося збити всі, безпілотники – частково."В результаті протиповітряного бою збито 48 ударних БпЛА та 5 крилатих ракет Х-101/Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях", – сказав він.Відбивали ворожий напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних Сил.У Київській області внаслідок атаки загорівся промисловий об'єкт. Інші наслідки з'ясовують.

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