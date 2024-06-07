Яка ситуація на фронті станом на ранок 7 червня





Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону, пише



На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки в районі Дружелюбівки та Петропавлівки Харківської області, Мясожарівки Луганської області.



"На Лиманському напрямку українські воїни відбили 11 атак противника в районах Невського та Серебрянського лісництва Луганської області, Тернів Донецької області", – сказав він.



На Сіверському напрямку українська армія відбила п'ять атак у районах населених пунктів Верхньокам'янське, Білогорівка, Виїмка.



На Краматорському захисники зупинили п'ять спроб противника прорвати оборону в районі Калинівки, Іванівського та Кліщіївки.



На Покровському напрямку українські воїни відбили 36 атак окупантів у районі населених пунктів Прогрес, Сокіл, Новоселівка Перша, Новопокровське, Яснобродівка, Калинове Донецької області.



На Курахівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка та Парасковіївка, де росіяни десять разів намагалися прорвати оборону.



"На Времівському напрямку противник здійснив дев'ять безуспішних спроб прорвати оборону українських військ у напрямку населених пунктів Старомайорське, Урожайне Донецької області, Новодарівка Запорізької області", – йдеться у повідомленні.



На Оріхівському напрямку було чотири зіткнення у районі Малої Токмачки і Роботиного Запорізької області.



На Придніпровському напрямку російські окупанти намагаються витіснити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби противник здійснив шість атак на позиції Сил оборони України на цьому напрямку.



Загалом за добу відбулося 90 бойових зіткнень, ворог завдав одного ракетного і 75 авіаударів, зокрема із застосуванням двох ракет і 80 КАБів, провів понад 2500 обстрілів, зокрема 93 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.



Учорашня кількість бойових зіткнень зменшилася порівняно з попереднім днем, коли їх було 111. Крім того, вперше за цей тиждень росіяни не проводили наступальних дій на Харківському напрямку. Однак на Покровському напрямку кількість ворожих атак зросла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни минулої доби не проводили наступальних дій на Харківському напрямку. Але продовжували здійснювати вогневий вплив по всій лінії зіткнення з застосуванням артилерії та авіації.Про це речник Генштабуповідомив у ефірі телемарафону, пише LB.ua На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки в районі Дружелюбівки та Петропавлівки Харківської області, Мясожарівки Луганської області."На Лиманському напрямку українські воїни відбили 11 атак противника в районах Невського та Серебрянського лісництва Луганської області, Тернів Донецької області", – сказав він.На Сіверському напрямку українська армія відбила п'ять атак у районах населених пунктів Верхньокам'янське, Білогорівка, Виїмка.На Краматорському захисники зупинили п'ять спроб противника прорвати оборону в районі Калинівки, Іванівського та Кліщіївки.На Покровському напрямку українські воїни відбили 36 атак окупантів у районі населених пунктів Прогрес, Сокіл, Новоселівка Перша, Новопокровське, Яснобродівка, Калинове Донецької області.На Курахівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка та Парасковіївка, де росіяни десять разів намагалися прорвати оборону."На Времівському напрямку противник здійснив дев'ять безуспішних спроб прорвати оборону українських військ у напрямку населених пунктів Старомайорське, Урожайне Донецької області, Новодарівка Запорізької області", – йдеться у повідомленні.На Оріхівському напрямку було чотири зіткнення у районі Малої Токмачки і Роботиного Запорізької області.На Придніпровському напрямку російські окупанти намагаються витіснити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби противник здійснив шість атак на позиції Сил оборони України на цьому напрямку.Загалом за добу відбулося 90 бойових зіткнень, ворог завдав одного ракетного і 75 авіаударів, зокрема із застосуванням двох ракет і 80 КАБів, провів понад 2500 обстрілів, зокрема 93 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.Учорашня кількість бойових зіткнень зменшилася порівняно з попереднім днем, коли їх було 111. Крім того, вперше за цей тиждень росіяни не проводили наступальних дій на Харківському напрямку. Однак на Покровському напрямку кількість ворожих атак зросла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію