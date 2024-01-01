Довічне ув'язнення: підозру отримав російський генерал, який наказав підірвати Каховську ГЕС

Довічне ув'язнення: підозру отримав російський генерал, який наказав підірвати Каховську ГЕС
За матеріалами СБУ та ОГП підозру отримав російський генерал, який наказав підірвати Каховську ГЕС.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Слідчі Служби безпеки та співробітники Офісу Генпрокурора зібрали доказову базу на генерал-полковника, командувача угруповання військ «Днєпр» збройних сил рф Олега Макаревича.

За матеріалами справи, цей воєначальник віддав наказ на підрив дамби Каховської гідроелектростанції в ніч з 5 на 6 червня 2023 року.

Внаслідок цього злочину було повністю знищено об’єкти критичної інфраструктури, що призвело до загибелі щонайменше 35 людей, затоплення 46 населених пунктів у Херсонській області та підтоплення 20 населених пунктів у Миколаївській області.

Більше того, через підрив дамби було частково припинено водопостачання Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей, а також тимчасово окупованого Криму. Серед іншого це створило загрозу для технічного обслуговування Запорізької АЕС, а саме – порушило функціонування охолоджувальної системи атомної станції.

За матеріалами СБУ Олегу Макаревичу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Йому загрожує довічне позбавлення волі.

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Теги: російський генерал, Каховська ГЕС, підозра
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