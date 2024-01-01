Вночі над Хмельниччиною знищили 11 ворожих цілей

Вночі над Хмельниччиною знищили 11 ворожих цілей
В ніч на 7 червня у Хмельницькій області протиповітряна оборона знищила 11 ворожих цілей.

Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі ворог знову здійснив масовану атаку на Україну.
В межах нашої області сили ППО знищили 11 ворожих цілей.

Звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна наразі не надходило.

Дякую нашим ЗСУ за захист неба!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вночі ППО збила всі ракети і 48 дронів.

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Теги: Росія, Україна, війна, Хмельниччина
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