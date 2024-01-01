Вночі над Хмельниччиною знищили 11 ворожих цілей





Про це Сергій Тюрін.



"Сьогодні вночі ворог знову здійснив масовану атаку на Україну.

В межах нашої області сили ППО знищили 11 ворожих цілей.



Звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна наразі не надходило.



Дякую нашим ЗСУ за захист неба!" - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що вночі ППО збила всі ракети і 48 дронів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В ніч на 7 червня у Хмельницькій області протиповітряна оборона знищила 11 ворожих цілей.Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА"Сьогодні вночі ворог знову здійснив масовану атаку на Україну.В межах нашої області сили ППО знищили 11 ворожих цілей.Звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна наразі не надходило.Дякую нашим ЗСУ за захист неба!" - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що

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